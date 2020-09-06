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Топ-менеджер EPAM анонсировал платформу для подсчета протестующих

06.09.2020 11:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Павел Либер, один из разработчиков платформы альтернативного подсчета голосов «Голос», объявил на своей странице в Facebook о создании нового проекта на ее базе — «Я гуляю». Система будет подсчитывать количество участвующих в мирных акциях людей.

Платформа встроена в чат-бот «Голоса» для Viber и Telegram. Механизм такой: в день «прогулки» нужно отправить боту команду /ягуляю в любое время. Действовать она будет сутки. Подсчеты планируют проводить по воскресеньям. Регистрация проходит по телефонному номеру, все данные зашифрованы и неизвестны даже самим разработчикам.

Как таковое подтверждение участия в акции чат-бот не запрашивает. Но это и не важно, говорит разработчик. Он призывает отправлять команду чат-боту всех, кто «против беззакония»: и гуляющих на мирных акциях, и «диванные войска», и людей, которые «хотят гулять со всеми под бело-красно-белыми флагами, но вынуждены стоять в оцеплении или портить БТР дорогу».

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Павел Либер, один из разработчиков платформы альтернативного подсчета голосов «Голос», объявил на своей странице в Facebook о создании нового проекта на ее базе — «Я...
 
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