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Появился ролик обо всех достоинствах Sony Xperia 5 II (видео)

06.09.2020 11:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

За полторы недели до премьеры Sony Xperia 5 II показался на видео. Флагманский смартфон японской корпорации получит топовую начинку и сможет записывать замедленное видео в разрешении 4К при 120 кадрах в секунду.

Частота обновления 6,1-дюймового OLED-экрана составит 120 Гц. Дисплей смартфона вытянут по вертикали, соотношение сторон равняется 21:9. Устройство, как и подобает флагману, оснастят чипом Snapdragon 865 с 5G. Объем оперативной памяти — уже ставшие нормой для топовых аппаратов 8 ГБ. Емкость аккумулятора будет равняться 4000 мАч.

Основная камера представлена тремя фотосенсорами, все они по 12 Мп.

Дебют Sony Xperia 5 II состоится 17 сентября.

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За полторы недели до премьеры Sony Xperia 5 II показался на видео. Флагманский смартфон японской корпорации получит топовую начинку и сможет записывать замедленное...
 
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