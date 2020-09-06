Появился ролик обо всех достоинствах Sony Xperia 5 II (видео)

Источник материала: Onliner

За полторы недели до премьеры Sony Xperia 5 II показался на видео. Флагманский смартфон японской корпорации получит топовую начинку и сможет записывать замедленное видео в разрешении 4К при 120 кадрах в секунду.

Частота обновления 6,1-дюймового OLED-экрана составит 120 Гц. Дисплей смартфона вытянут по вертикали, соотношение сторон равняется 21:9. Устройство, как и подобает флагману, оснастят чипом Snapdragon 865 с 5G. Объем оперативной памяти — уже ставшие нормой для топовых аппаратов 8 ГБ. Емкость аккумулятора будет равняться 4000 мАч.

Основная камера представлена тремя фотосенсорами, все они по 12 Мп.

Дебют Sony Xperia 5 II состоится 17 сентября.