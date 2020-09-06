|
Появился ролик обо всех достоинствах Sony Xperia 5 II (видео)
Источник материала: Onliner
За полторы недели до премьеры Sony Xperia 5 II
Частота обновления 6,1-дюймового OLED-экрана составит 120 Гц. Дисплей смартфона вытянут по вертикали, соотношение сторон равняется 21:9. Устройство, как и подобает флагману, оснастят чипом Snapdragon 865 с 5G. Объем оперативной памяти — уже ставшие нормой для топовых аппаратов 8 ГБ. Емкость аккумулятора будет равняться 4000 мАч.
Основная камера представлена тремя фотосенсорами, все они по 12 Мп.
Дебют Sony Xperia 5 II состоится 17 сентября.
Android, экран 6" OLED (1080x2520), Qualcomm Snapdragon 665, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 3600 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.5" OLED (1644x3840), Qualcomm Snapdragon 865, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.1" OLED (1080x2520), Qualcomm Snapdragon 855, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 3140 мАч, 2 SIM
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За полторы недели до премьеры Sony Xperia 5 II показался на видео. Флагманский смартфон японской корпорации получит топовую начинку и сможет записывать замедленное...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)