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«Власть» говорит, что на беларуские протесты выходит «20 человек». Хотите узнать, сколько на самом деле?

06.09.2020 11:25 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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У нас отличная новость: инициатива «Голос», которая считала бюллетени на выборах и пришла к выводу, что мероприятие было сфальсифицировано, решила попробовать что-то новое: посчитать, сколько людей приходит на беларуские протесты. Рассказываем, как вы можете помочь авторам проекта. 

«Чтобы протестующего посчитали, ему нужно установить чат-бот «Голоса» в Viber или Telegram. А в день прогулки прислать боту команду: /ягуляю. Это можно сделать до и во время митинга или после него — если вдруг возникнут трудности с интернетом. Команда действует ровно сутки — подсчеты будут проводиться по воскресеньям. И еще в специальные дни, о которых будет сообщаться отдельно», — рассказывают про свою идею создатели платформы. 

Отправлять «я гуляю» в бот могут все, кто: 

  • гуляют по Минску или другому беларускому городу, 
  • гуляют в небольших населенных пунктах или у себя во дворе, 
  •  хотят гулять на улице, но гуляют по своей квартире. 

Авторы говорят: «Форма протеста значения не имеет, важна позиция». А еще уточняют, что общаться с их ботом абсолютно безопасно: «И анонимно. Для регистрации и подтверждения уникальности достаточно номера телефона (он надежно шифруется)». 

Как нас посчитают? Разработчики площадки обещают, что в реальном времени на платформе будет обновляться счётчик, который покажет, сколько белорусов протестовало в этот день. 

Напомним, по подсчетам журналистов и блогеров, на митинг в Минске собиралось уже до 300 000 человек. 

Читайте по теме: Вот все фальсификации и нарушения, которые нашли на выборах «Честные люди» и «Голос»

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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У нас отличная новость: инициатива «Голос», которая считала бюллетени на выборах и пришла к выводу, что мероприятие было сфальсифицировано, решила попробовать...
 
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