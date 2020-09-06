«Власть» говорит, что на беларуские протесты выходит «20 человек». Хотите узнать, сколько на самом деле?

Источник материала: KYKY

У нас отличная новость: инициатива «Голос», которая считала бюллетени на выборах и пришла к выводу, что мероприятие было сфальсифицировано, решила попробовать что-то новое: посчитать, сколько людей приходит на беларуские протесты. Рассказываем, как вы можете помочь авторам проекта.

«Чтобы протестующего посчитали, ему нужно установить чат-бот «Голоса» в Viber или Telegram . А в день прогулки прислать боту команду: /ягуляю. Это можно сделать до и во время митинга или после него — если вдруг возникнут трудности с интернетом. Команда действует ровно сутки — подсчеты будут проводиться по воскресеньям. И еще в специальные дни, о которых будет сообщаться отдельно», — рассказывают про свою идею создатели платформы.

Отправлять «я гуляю» в бот могут все, кто:

гуляют по Минску или другому беларускому городу,

гуляют в небольших населенных пунктах или у себя во дворе,

хотят гулять на улице, но гуляют по своей квартире.

Авторы говорят: «Форма протеста значения не имеет, важна позиция». А еще уточняют, что общаться с их ботом абсолютно безопасно: «И анонимно. Для регистрации и подтверждения уникальности достаточно номера телефона (он надежно шифруется)».

Как нас посчитают? Разработчики площадки обещают, что в реальном времени на платформе будет обновляться счётчик, который покажет, сколько белорусов протестовало в этот день.

Напомним, по подсчетам журналистов и блогеров, на митинг в Минске собиралось уже до 300 000 человек.