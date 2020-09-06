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«Власть» говорит, что на беларуские протесты выходит «20 человек». Хотите узнать, сколько на самом деле?
Источник материала: KYKY>
У нас отличная новость: инициатива «Голос», которая считала бюллетени на выборах и пришла к выводу, что мероприятие было сфальсифицировано, решила попробовать что-то новое: посчитать, сколько людей приходит на беларуские протесты. Рассказываем, как вы можете помочь авторам проекта.
«Чтобы протестующего посчитали, ему нужно установить чат-бот «Голоса» в Viber или
Отправлять «я гуляю» в бот могут все, кто:
Авторы говорят: «Форма протеста значения не имеет, важна позиция». А еще уточняют, что общаться с их ботом абсолютно безопасно: «И анонимно. Для регистрации и подтверждения уникальности достаточно номера телефона (он надежно шифруется)».
Как нас посчитают? Разработчики площадки обещают, что в реальном времени на
Напомним, по подсчетам журналистов и блогеров, на митинг в Минске собиралось уже до 300 000 человек.
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