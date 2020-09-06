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Платформа «Голос» посчитает людей на воскресных акциях

06.09.2020 11:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Платформа «Голос» объявила о запуске нового проекта, цель которого попытаться оценить число участников акций гражданского солидарности с помощью ботов в Telegram и Viber.

«Создан новый спецпроект — #ягуляю. Первый подсчёт состоится уже в это воскресенье, 6 сентября. Цель — показать реальный масштаб белорусского протеста. И поддержать всех, кто выходит на митинги и выражает свою позицию. Сегодня на платформе зарегистрировано более 1 200 000 человек. И регистрация снова открыта», - говорится в телеграм-канале платформы «Голос».

Чтобы протестующего посчитали, ему нужно установить чат-бот «Голоса» в Viber или telegram. В день прогулки прислать боту команду: /ягуляю. Это можно сделать до и во время митинга или после него — если вдруг возникнут трудности с интернетом. Команда действует ровно сутки — подсчеты будут проводиться по воскресеньям. И еще в специальные дни, о которых будет сообщаться отдельно.

Участие в подсчете могут принять участие все белорусы, которые против беззакония и которые гуляют по Минску или другому городу; гуляют в небольших населенных пунктах или у себя во дворе; хотят гулять на улице, но гуляют по своей квартире.

«Форма протеста значения не имеет, важна позиция», - говорится в сообщении.

«(Нужно) показать реальную картину борьбы за правду и свободу. Сегодня протестуют везде: на площадях и проспектах, в кварталах и во дворах, в офисах и на заводах, дома и в социальных сетях. Каждый день. Сотни тысяч людей. Этот небывалый протест вдохновляет участников и пугает представителей власти. Людей пытаются демотивировать, запугать — но это больше не работает. МВД искажает статистику, в десятки раз преуменьшая масштаб нашего протеста. БТ подделывает картинку, чтобы снова обмануть людей, которые живут без интернета», - отмечается в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
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Платформа «Голос» объявила о запуске нового проекта, цель которого попытаться оценить число участников акций гражданского солидарности с помощью ботов в Telegram и...
 
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