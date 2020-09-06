МВД Беларуси запугивает жителей и перекрывает проспекты в Минске

Источник материала: АФН

МВД Беларуси сообщает, что в столице Минска перекрываются проспекты и вводятся подразделения военнослужащих.

Причиной необъявленного чрезвычайного положения называются призывы в различных интернет-ресурсах «собраться сегодня в столице для проведения протестных акций», - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

«В целях недопущения в Минске противоправных действий со стороны протестующих граждан предпринят комплекс мер. Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности увеличено число нарядов и военнослужащих. Дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. В течение дня будут перекрыты проспекты города», - предупреждает МВД.

«Сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения таких акций (гражданской солидарности – ред.) и недопущения нарушений общественного порядка.