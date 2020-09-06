В Беларуси в субботу был задержан 91 человек

Источник материала: АФН

Милиция с помощью ОМОНа и тихарей КГБ в минувшую субботу задержала 91 человека, сообщает пресс-служба МВД.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 91 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 34 человека», - говорится в сообщении МВД.

«Протестные акции прошли в 18 населенных пунктах. Общее количество участников составило примерно 4 тысячи человек. В столице несанкционированные мероприятия отмечались в 8 местах», - сказано в сообщении.