Платформа «Голос» предложила посчитать людей на протестах

«Чтобы протестующего посчитали, ему нужно установить чат-бот „Голоса“ вили. В день прогулки прислать боту команду: /ягуляю. Это можно сделать до и во время митинга или после него — если вдруг возникнут трудности с интернетом. Команда действует ровно сутки — подсчеты будут проводиться по воскресеньям. И еще в специальные дни, о которых будет сообщаться отдельно», — пишут создатели платформы.