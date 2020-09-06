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Платформа «Голос» предложила посчитать людей на протестах
Источник материала: Партизан
Проект «Голос», который собирал фото бюллетеней на президентских выборах,
«Чтобы протестующего посчитали, ему нужно установить чат-бот „Голоса“ в
Разработчики площадки обещают, что в реальном времени на
Напомним, ранее разные источники разошлись в подсчетах числа участников протестных мероприятий. К примеру, 16 августа на протестах к стеле в Минске пришло не менее 220 тысяч по подсчетам TUT.BY, около 300 тысяч человек по оценке политического обозревателя Артема Шрайбмана, 127,2 тысячи человек по оценке испанского архитектора Давида Мансо.
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Проект «Голос», который собирал фото бюллетеней на президентских выборах, предложил новую инициативу: подсчитать участников белорусских протестов. Сделать это...
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