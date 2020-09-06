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МВД посчитало людей на субботних акциях и попросило не приходить на воскресные

06.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По оценке МВД, в субботу, 5 сентября, на протестные акции пришло «примерно 4 тысячи человек». Задержан 91 человек, в места содержания задержанных водворены 34 человека. Также ведомство предупредило возможных участников акций в воскресенье, 6 сентября, пишет TUT.BY.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Сегодня в целях недопущения в Минске противоправных действий со стороны протестующих граждан предпринят комплекс мер, — говорится в сообщении ведомства. — Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности увеличено число нарядов и военнослужащих. Дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. В течение дня будут перекрыты проспекты города.

Мы обращаемся к гражданам и гостям нашей страны! Не участвуйте в несанкционированных массовых мероприятиях. Это незаконно! Сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения таких акций и недопущения нарушений общественного порядка».
 
Теги: Минск
 
 
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По оценке МВД, в субботу, 5 сентября, на протестные акции пришло «примерно 4 тысячи человек». Задержан 91 человек, в места содержания задержанных водворены 34 человека....
 
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