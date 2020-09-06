$30 млрд выручки, льготы по налогам, «защита» от силовиков. Украина создаёт свой ПВТ













Помогать Украине развивать ИТ-сектор будет белорусский адвокат Денис Алейников, который участвовал в разработке Декрета № 8. На брифинге он вместе с представителями Министерства цифровой трансформации рассказал о проекте Diia City и мерах по развтию ИТ-сектора.





В течение трех месяцев в Украине планируется разработать законодательную базу для развития ИТ-индустрии. Речь идет о подготовке четырех основных законопроектов.





Первый касается конкретно особенностей функционировании Diia City, принятия резидентов, критериев отбора. В частности, один из планируемых критериев для резидентов — средний уровень зарплаты в 1200 евро. Правда, участники брифинга не уточнили, распространяется ли это требование на всех потенциальных резидентов и будут ли отдельные критерии для стартапов. Стимулирование развития стартапов — одна из ключевых целей Украины. Также потенциальные резиденты Diia City будут проходить необходимый аудит.





Будут внесены изменения в налоговый кодекс. Украина собирается создать одну из самых привлекательных налоговых систем в мире для ИТ-компаний. В частности, в планах — ввести корпоративный налог в сфере информационных технологий.





— Мы очень надеемся, что у нас появится корпоративный налог… То есть, если ты присоединяешься к Diia City, то не платишь налоги, пока ты действительно не получил дивиденды, и ты их хочешь собрать, и только тогда ты платишь налоги, — рассказал заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития ИT Александр Борняков.





По мнению Дениса Алейникова, налоговые изменения привлекательны для страны и ИТ-отрасли, также они будут стимулировать развитие продуктовых компаний и венчурной деятельности.





Также будут внесены изменения в криминальный процессуальный кодекс Украины, чтобы защить ИТ-компании от действий силовиков. Инициаторы проекта называют это «стоп маски-шоу». Если изменения будут утверждены, правоохранительные органы не смогут останавливать работу ИТ-компаний, изымать технику. В общем, Украина изучила печальный опыт Беларуси и не хочет его повторить.





Кроме того, будет изменено трудовое законодательство и упрощены миграционные процессы, чтобы ИТ-компании и специалисты смогли беспрепятственно приезжать на работу в Украину.





Украина рассчитывает привлечь множество ИТ-компаний и специалистов, которые будут открывать центры разработки, развивать продукты и стимулировать в том числе развитие укр нской экономики.





По данным Минцифры, сейчас ИТ-индустрия приносит 4-4,5 миллиарда долларов экспортной выручки в год. Цель — увеличить выручку до 12 миллиардов долларов.





Денис Алейников между тем полагает, что эффект от реализации мер по стимулированию развития ИТ-сектора может быть еще больше.





— ИТ-хабы становятся новой серьезной цифровой точкой роста для экономики страны и для трансформации промышленной экономики в экономику знаний. Есть шансы построить в Украине digital хаб мирового значения с экспортной выручкой в 30-40 миллиардов долларов. Идея в том, чтобы сюда могли приехать лучшие люди со всем мира и в коллаборации друг с другом делать лучшие продуты, — заявил он на брифинге.





По словам Дениса Алейникова, успешные компании также повысят интерес к ИТ-сектору и привел в пример украинское приложение Reface, с помощью которого пользователи могут заменить одно лицо на другое в любом видео или гифке. В августе Reface вышло на первое место в американском AppStore в категории «Развлечения», опередив такие топовые сервисы, как TikTok, Netflix, HBO и другие. Более того, в общем рейтинге Reface занял второе место, обогнав YouTube, Gmail, Instagram и Facebook Messenger.



