﻿ Эдуард Пальчис: За политикой мы перестали смотреть на экономический фронт, а там надвигается такое, чего Беларусь в новейшей истории ещё не видела. 21.by
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Эдуард Пальчис: За политикой мы перестали смотреть на экономический фронт, а там надвигается такое, чего Беларусь в новейшей истории ещё не видела

06.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Все действия властей приводят к нулевому эффекту, потому что они искренне отказываются признавать реальность.



Все действия властей приводят к нулевому эффекту, либо к отрицательному, потому что они искренне отказываются признавать реальность, пишет политический аналитик Эдуард Пальчис.

Самый сильный ход, который проигравшие могли совершить для продления жизни режима - это быть конструктивными. Завести уголовные дела против карателей, которые бы не расследовались. Начать круглый стол с гражданским обществом, который бы ни к чему не приводил. Отпустить часть политзаключенных, не трогать никого на улицах, внимательно следить за риторикой и просто выжидать.

Вместо этого у меня родилось чувство, что как будто окружение узурпатора само хочет перемен куда больше, чем мы. Эта неделя стала ещё более неадекватной с их стороны, чем предыдущая:

- Не пустили Кондрусевича в страну, поменяли замки в Красном Костёле.
- Брутально задерживали и били студентов, в том числе и девушек. В сами университеты позапускали каких-то клоунов с замотанными лицами.
- Пришли с обысками в Panda Doc.
- Устраивают цирк, всерьёз воюя с национальными флагами на домах. По уровню маразма уже сравнялись с историей про армейский вертолёт и шарики.
- В отчаянии пытаются впаять административные сроки журналистам, обвиняя их в координации протеста. А адвокаты даже не могут установить личность свидетеля, ибо они заматываются балаклавой так, что еле глаза видны.

 

И такой список дичи можно продолжать долго. Вся стратегия власти сводится к тому, чтобы каждый день выгонять своих прислужников тушить пламя народного протеста. Но на деле они лишь постоянно подливают масла в огонь. А в качестве пряника пытаются рассказывать сказки про "конституционную реформу".

Но за политикой мы перестали смотреть на экономический фронт, а там надвигается нечто такое, чего Беларусь в новейшей истории ещё не видела:

- На момент первого августа просадка бюджета составил 5,5 млрд беларуских рублей. И это только с учётом COVID-19.
- Золотовалютные резервы в августе показали рекордное сокращение за всю историю - 1,354 млрд. долларов США.
- 21 беларуская IT-компания заявила о намерении переехать в Литву.
- Долги гос.сектора растут небывалыми темпами.
- Ставка на межбанковском рынке кредитов составила 23,67%. В первые дни после выборов она находилась на уровне 3%-4%.

То есть всего за один неполный месяц оккупанты сделали всё возможное для скорейшего приближения полного экономического краха. Каждый обыск, посадка, арест и задержание конвертируются в огромное бегство капитала из страны, которое уже не остановишь.

Как и не остановишь упорство беларусов, большая часть из которых давно привыкла к новостям про задержания. А значит борьба будет продолжаться и дальше.

Именно поэтому оккупанты кинулись к Кремлю, разыгрывать вновь затасканную карту: "А у меня есть старший брат, он боксёр, уууу, придет и вас всех побьёт!".
 
Кремль вяло тому подыгрывает, то про наёмников из Украины скажет, то своих силовиков прислать пообещает, но делает это совершенно без огонька: "Нууу, эта, американцы там и поляки протесты мутят конечно, но вы делайте эту реформу конституционную и шота-там диалог, короче да, эт самое..."

Беларусам стоит рассчитывать силы грамотно, успевать за будние дни порешать все свои дела, чтобы в воскресенье показать во всей красе, как народное движение в очередной раз "затухает" под гул стотысячных маршей.
 
 
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Все действия властей приводят к нулевому эффекту, потому что они искренне отказываются признавать реальность.
 
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