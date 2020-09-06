Эдуард Пальчис: За политикой мы перестали смотреть на экономический фронт, а там надвигается такое, чего Беларусь в новейшей истории ещё не видела









пишет политический аналитик Эдуард Пальчис. Все действия властей приводят к нулевому эффекту, либо к отрицательному, потому что они искренне отказываются признавать реальность,политический аналитик Эдуард Пальчис.





Самый сильный ход, который проигравшие могли совершить для продления жизни режима - это быть конструктивными. Завести уголовные дела против карателей, которые бы не расследовались. Начать круглый стол с гражданским обществом, который бы ни к чему не приводил. Отпустить часть политзаключенных, не трогать никого на улицах, внимательно следить за риторикой и просто выжидать.





Вместо этого у меня родилось чувство, что как будто окружение узурпатора само хочет перемен куда больше, чем мы. Эта неделя стала ещё более неадекватной с их стороны, чем предыдущая:





- Не пустили Кондрусевича в страну, поменяли замки в Красном Костёле.

- Брутально задерживали и били студентов, в том числе и девушек. В сами университеты позапускали каких-то клоунов с замотанными лицами.

- Пришли с обысками в Panda Doc.

- Устраивают цирк, всерьёз воюя с национальными флагами на домах. По уровню маразма уже сравнялись с историей про армейский вертолёт и шарики.

- В отчаянии пытаются впаять административные сроки журналистам, обвиняя их в координации протеста. А адвокаты даже не могут установить личность свидетеля, ибо они заматываются балаклавой так, что еле глаза видны.









И такой список дичи можно продолжать долго. Вся стратегия власти сводится к тому, чтобы каждый день выгонять своих прислужников тушить пламя народного протеста. Но на деле они лишь постоянно подливают масла в огонь. А в качестве пряника пытаются рассказывать сказки про "конституционную реформу".





Но за политикой мы перестали смотреть на экономический фронт, а там надвигается нечто такое, чего Беларусь в новейшей истории ещё не видела:





- На момент первого августа просадка бюджета составил 5,5 млрд беларуских рублей. И это только с учётом COVID-19.

- Золотовалютные резервы в августе показали рекордное сокращение за всю историю - 1,354 млрд. долларов США.

- 21 беларуская IT-компания заявила о намерении переехать в Литву.

- Долги гос.сектора растут небывалыми темпами.

- Ставка на межбанковском рынке кредитов составила 23,67%. В первые дни после выборов она находилась на уровне 3%-4%.





То есть всего за один неполный месяц оккупанты сделали всё возможное для скорейшего приближения полного экономического краха. Каждый обыск, посадка, арест и задержание конвертируются в огромное бегство капитала из страны, которое уже не остановишь.





Как и не остановишь упорство беларусов, большая часть из которых давно привыкла к новостям про задержания. А значит борьба будет продолжаться и дальше.





Именно поэтому оккупанты кинулись к Кремлю, разыгрывать вновь затасканную карту: "А у меня есть старший брат, он боксёр, уууу, придет и вас всех побьёт!".

Кремль вяло тому подыгрывает, то про наёмников из Украины скажет, то своих силовиков прислать пообещает, но делает это совершенно без огонька: "Нууу, эта, американцы там и поляки протесты мутят конечно, но вы делайте эту реформу конституционную и шота-там диалог, короче да, эт самое..."





Беларусам стоит рассчитывать силы грамотно, успевать за будние дни порешать все свои дела, чтобы в воскресенье показать во всей красе, как народное движение в очередной раз "затухает" под гул стотысячных маршей.