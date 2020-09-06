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Глава МИД Украины: отношения с Беларусью уже не могут быть такими, какими были до этого
Источник материала: Навiны
Политику Беларуси в отношении Украины глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал недружественной.
«Это недружественная политика, и мы не должны этого терпеть», — сказал министр в эфире телеканала «Прямий», комментируя решение Минска о
Он также отметил «системные и массовые нарушения прав человека» в Беларуси.
«Очевидно, что
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Политику Беларуси в отношении Украины глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал недружественной.
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