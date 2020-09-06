Глава МИД Украины: отношения с Беларусью уже не могут быть такими, какими были до этого

Политику Беларуси в отношении Украины глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал недружественной.



Фото пресс-службы МИД Украины

«Это недружественная политика, и мы не должны этого терпеть», — сказал министр в эфире телеканала «Прямий», комментируя решение Минска о передаче России задержанных в июле в Беларуси бойцов «частной военной компании Вагнера» и заявления белорусских властей.

Он также отметил «системные и массовые нарушения прав человека» в Беларуси.