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Глава МИД Украины: отношения с Беларусью уже не могут быть такими, какими были до этого

06.09.2020 11:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Политику Беларуси в отношении Украины глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал недружественной.

Глава МИД Украины: отношения с Беларусью уже не могут быть такими, какими были до этого
Фото пресс-службы МИД Украины

«Это недружественная политика, и мы не должны этого терпеть», — сказал министр в эфире телеканала «Прямий», комментируя решение Минска о передаче России задержанных в июле в Беларуси бойцов «частной военной компании Вагнера» и заявления белорусских властей.

Он также отметил «системные и массовые нарушения прав человека» в Беларуси.

«Очевидно, что отношения с Беларусью уже не могут быть такими, какими они были до этого», — заявил глава МИД.

 
Теги: Минск
 
 
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Политику Беларуси в отношении Украины глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал недружественной.
 
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