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По данным МВД, 5 сентября за участие в протестных акциях был задержан 91 человек

06.09.2020 11:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

5 сентября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 91 человек. Такие данные приводит пресс-служба Министерства внутренних дел.

По данным МВД, 5 сентября за участие в протестных акциях был задержан 91 человек

По информации МВД, протестные акции прошли в 18 населенных пунктах. Общее количество участников оценено примерно в 4 тысячи человек.

В Минске вчера, напомним, состоялись студенческие акции протеста, которые сопровождались жесткими задержаниями, а также женский марш, собравший более тысячи человек.

Из 91 задержанного 34 человека водворены в места содержания задержанных до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям.

 
Теги: Минск
 
 
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5 сентября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 91 человек. Такие данные приводит пресс-служба Министерства внутренних дел.
 
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