По данным МВД, 5 сентября за участие в протестных акциях был задержан 91 человек

5 сентября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 91 человек. Такие данные приводит пресс-служба Министерства внутренних дел.





По информации МВД, протестные акции прошли в 18 населенных пунктах. Общее количество участников оценено примерно в 4 тысячи человек.

В Минске вчера, напомним, состоялись студенческие акции протеста, которые сопровождались жесткими задержаниями, а также женский марш , собравший более тысячи человек.

Из 91 задержанного 34 человека водворены в места содержания задержанных до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям.