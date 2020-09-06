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По данным МВД, 5 сентября за участие в протестных акциях был задержан 91 человек
Источник материала: Навiны
5 сентября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 91 человек. Такие данные
По информации МВД, протестные акции прошли в 18 населенных пунктах. Общее количество участников оценено примерно в 4 тысячи человек.
В Минске вчера, напомним, состоялись студенческие акции протеста, которые сопровождались жесткими задержаниями, а также
Из 91 задержанного 34 человека водворены в места содержания задержанных до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям.
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5 сентября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 91 человек. Такие данные приводит пресс-служба Министерства внутренних дел.
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