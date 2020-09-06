В Беларуси с 2022 года существенно изменятся правила поступления в вузы

В Беларуси начались общественные обсуждения по вопросу изменения с 2022 года формата вступительной кампании в вузы, сообщает пресс-служба Министерства образования.

Вместо выпускных школьных экзаменов предусматривается проведение национального экзамена по двум предметам, совмещенного с централизованным тестированием (ЦТ).

Выпускник будет сдавать национальный экзамен по русскому или белорусскому языку (по выбору), а также один предмет — математика, физика, иностранный язык и другие, который является вторым профильным предметом для специальности, на которую планируется поступление.

Помимо двух национальных экзаменов, выпускники также будут иметь возможность сдать дополнительно ЦТ по одному профильному предмету для расширения возможности выбора специальностей для поступления.

Абитуриенты, окончившие школу до вступления в силу новых правил, будут сдавать ЦТ по русскому или белорусскому языку и в обязательном порядке по второму профильному предмету. Также они смогут сдать ЦТ дополнительно по любому предмету для расширения возможности выбора специальностей.

Для всех абитуриентов предусмотрена сдача внутреннего экзамена по первому профильному предмету (математика, физика, иностранный язык, творчество, физическая культура и иные) по всем специальностям. По гуманитарным специальностям сдается история Беларуси.

Общая сумма баллов при зачислении складывается:

а) балл по внутреннему экзамену в вузе (первый профильный предмет);

б) баллы по двум сертификатам ЦТ (по белорусскому или русскому языку и по второму профильному предмету);

в) средний балл аттестата об общем среднем образовании.