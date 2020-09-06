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Утро в Минске: в город вводят спецтехнику, МВД о количестве задержанных, Латушко обратился к милиционерам (видео)
Источник материала: Onliner
Пасмурное воскресенье началось так: в центре замечена специальная техника (военные грузовики и водометы), которая двигалась в сторону центра города — об этом сообщают читатели. Мы вновь в режиме хроники рассказываем о главных событиях дня. Если у вас есть новость — пишите в наш
МВД о вчерашних задержаниях
Министерство внутренних дел сообщило об итогах вчерашних акций. По официальной информации, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 91 человек, из них 34 оставили под стражей до суда.
Тем временем в город стягивают спецтехнику. Блогер Антон Мотолько в своем Telegram-канале опубликовал фото и сообщил, что машины БТР замечены на проспекте Победителей.
А это видео от нашего читателя.
Также читатели сообщают, что на Октябрьской площади люди в масках растягивают колючую проволоку, а на Независимости установлены турникеты.
ТЦ «Замок» закрыт
Торговый центр «Замок» с утра закрыт «по техническим причинам» — об этом нам рассказывают читатели. По их словам, сотрудников пропускают только по бейджам, а посетителям не объясняют, в чем заключаются эти технические причины.
Павел Латушко обратился к силовикам
В Telegram-канале Павла Латушко появилось его обращение к силовикам:
— Мы все живем в разных городах одной страны, на соседних улицах, в одних домах. Мы ходим в одни и те же магазины, наши дети проводят вместе время на одних и тех же детских площадках. Наши родители работают вместе, дружат, радуются нашим успехам. Мы выросли в одних и тех же условиях.
Но почему вы сейчас избиваете и хватаете нас, ведь многие из нас ваши друзья, знакомые, родственники, родители в конце концов? Что для вас стало триггером того, что вы сейчас иные?
Кредитные квартиры? Премии? Зарплаты? Желание получить повышение по службе через боль и страдания сотен и тысяч мирных граждан?
Победа в любом случае будет за народом, вы это прекрасно понимаете. Подумайте о будущем. Многие ваши командиры и генералы получат сроки, но у вас еще есть шанс стать на сторону добра и в скором времени вместе с народом отпраздновать победу.
Мы не оппозиция, мы большинство!
(обновляется)
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Утро в Минске: в город вводят спецтехнику, МВД о количестве задержанных, Латушко обратился к милиционерам (видео)
Пасмурное воскресенье началось так: в центре замечена специальная техника (военные грузовики и водометы), которая двигалась в сторону центра города — об этом...
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