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Утро в Минске: в город вводят спецтехнику, МВД о количестве задержанных, Латушко обратился к милиционерам (видео)

06.09.2020 12:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пасмурное воскресенье началось так: в центре замечена специальная техника (военные грузовики и водометы), которая двигалась в сторону центра города — об этом сообщают читатели. Мы вновь в режиме хроники рассказываем о главных событиях дня. Если у вас есть новость — пишите в наш Telegram-бот, это быстро и анонимно.

МВД о вчерашних задержаниях 

Министерство внутренних дел сообщило об итогах вчерашних акций. По официальной информации, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 91 человек, из них 34 оставили под стражей до суда.

Тем временем в город стягивают спецтехнику. Блогер Антон Мотолько в своем Telegram-канале опубликовал фото и сообщил, что машины БТР замечены на проспекте Победителей.

Утро в Минске: в город вводят спецтехнику, МВД о количестве задержанных, Латушко обратился к милиционерам (видео)

А это видео от нашего читателя.

Также читатели сообщают, что на Октябрьской площади люди в масках растягивают колючую проволоку, а на Независимости установлены турникеты.

ТЦ «Замок» закрыт

Торговый центр «Замок» с утра закрыт «по техническим причинам» — об этом нам рассказывают читатели. По их словам, сотрудников пропускают только по бейджам, а посетителям не объясняют, в чем заключаются эти технические причины.

Павел Латушко обратился к силовикам

В Telegram-канале Павла Латушко появилось его обращение к силовикам:

— Мы все живем в разных городах одной страны, на соседних улицах, в одних домах. Мы ходим в одни и те же магазины, наши дети проводят вместе время на одних и тех же детских площадках. Наши родители работают вместе, дружат, радуются нашим успехам. Мы выросли в одних и тех же условиях.

Но почему вы сейчас избиваете и хватаете нас, ведь многие из нас ваши друзья, знакомые, родственники, родители в конце концов? Что для вас стало триггером того, что вы сейчас иные?

Кредитные квартиры? Премии? Зарплаты? Желание получить повышение по службе через боль и страдания сотен и тысяч мирных граждан?

Победа в любом случае будет за народом, вы это прекрасно понимаете. Подумайте о будущем. Многие ваши командиры и генералы получат сроки, но у вас еще есть шанс стать на сторону добра и в скором времени вместе с народом отпраздновать победу.

Мы не оппозиция, мы большинство!

(обновляется)

 
Теги: Новости
 
 
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