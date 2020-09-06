Украина обвиняет власть Беларуси в недружественной политике: «Мы не должны это терпеть»

Источник материала: АФН

Беларусь ведет в отношении Украины недружественную политику. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Это недружественная политика, и мы не должны этого терпеть», — сказал министр, комментируя решение Минска о передаче Москве задержанных в июле бойцов ЧВК и последние заявления Александра Лукашенко.

«Очевидно, что отношения с Беларусью уже не могут быть такими, какими они были до этого», — добавил он. По мнению Кулебы, в Белоруссии массово и системно нарушаются права человека.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 российских гражданина, которых КГБ обвинил в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами. Власти страны утверждали, что задержанные — бойцы частной военной компании Вагнера. Российские власти заявляли, что задержанные не имели целей в Беларуси и направлялись исполнять контракт в Южной Америке.

В Киеве среди задержанных опознали лиц, находящихся в розыске и подозреваемых в террористической деятельности на территории Украины, и потребовали их выдачи. Беларусь не выдала вагнеровцев и отправила их в Россию.