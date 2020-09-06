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Белорусские медики создают независимое общественное объединение
Источник материала: Партизан
Движение "Белые халаты" подготовило документы и устав общественного объединения. Его цель обеспечение законной, безопасной, профессиональной деятельности сотрудников здравоохранения.
Об этом
Движение также приглашает белорусских медиков войти в состав соучредителей нового НГО.
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Движение "Белые халаты" подготовило документы и устав общественного объединения. Его цель обеспечение законной, безопасной, профессиональной деятельности...
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