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УАЗ предложил оценить новый дизайн "Буханки", который придумали к "столетию СССР"

06.09.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В соцсетях УАЗа появилось изображение фургона УАЗ-452, или "Буханки", с новой внешностью, созданной дизайнером Андреем Давыдовым, сообщает motor.ru.



Ульяновский автозавод попросил россиян оценить эскиз и опубликовал голосование с четырьмя вариантами ответов. Давыдов в своем Instagram отметил, что разработал дизайн к "столетию СССР". На эскизе "Буханка" получила широкую колесную базу, белый кузов с необычными зеркалами заднего вида, новый бампер и черные колесные арки. Передняя часть полностью переделана – о внешности классического фургона напоминают лишь уменьшенная трапециевидная решетка радиатора и шильдик над футуристичными светодиодными фарами, визуально объединенными черной панелью.

На данный момент почти половина пользователей оценила новый дизайн положительно, выбрав в голосовании вариант "Да, смотрится свежо и стильно". "Спорным" эскиз посчитали около 28% проголосовавших, еще 17% предложили УАЗу не менять облик классики. Чуть более 7% забраковали дизайн, раскритиковав форму и размер оптики, а также малую площадь остекления. Многие посоветовали автозаводу не спешить со сменой дизайна, а поработать над качеством актуального УАЗ-452.
 
 
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В соцсетях УАЗа появилось изображение фургона УАЗ-452, или "Буханки", с новой внешностью, созданной дизайнером Андреем Давыдовым, сообщает motor.ru.
 
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