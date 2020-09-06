







Ульяновский автозавод попросил россиян оценить эскиз и опубликовал голосование с четырьмя вариантами ответов. Давыдов в своем Instagram отметил, что разработал дизайн к "столетию СССР". На эскизе "Буханка" получила широкую колесную базу, белый кузов с необычными зеркалами заднего вида, новый бампер и черные колесные арки. Передняя часть полностью переделана – о внешности классического фургона напоминают лишь уменьшенная трапециевидная решетка радиатора и шильдик над футуристичными светодиодными фарами, визуально объединенными черной панелью.





На данный момент почти половина пользователей оценила новый дизайн положительно, выбрав в голосовании вариант "Да, смотрится свежо и стильно". "Спорным" эскиз посчитали около 28% проголосовавших, еще 17% предложили УАЗу не менять облик классики. Чуть более 7% забраковали дизайн, раскритиковав форму и размер оптики, а также малую площадь остекления. Многие посоветовали автозаводу не спешить со сменой дизайна, а поработать над качеством актуального УАЗ-452.