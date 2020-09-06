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Братская могила мамонтов. В Мехико на строительстве аэропорта откопали более 200 скелетов

06.09.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ученые считают, что такая крупная находка поможет лучше понять причины исчезновения мамонтов.




В Мехико на строительной площадке аэропорта были обнаружены останки как минимум 200 мамонтов. Об этом сообщает Phys.org.

По словам археологов, обнаруженное место, которое когда-то было берегом древнего озера, может помочь разгадать загадку исчезновения мамонтов.

Несмотря на уже найденные более 200 скелетов, на строительной площадке продолжают находить окаменелости. Также археологи обнаружили, что из некоторых костей мамонтов первобытные люди пытались сделать разного рода инструменты.

На территории нового аэропорта Санта-Лючия обнаружилось так много мамонтов, что к каждому бульдозеру приставили наблюдателей, которые тщательно следят за сохранением окаменелостей.



"У нас около 200 мамонтов, около 5 верблюдов и 5 лошадей", – говорит археолог Рубен Мансанилла Лопес из Национального института антропологии и истории.



По его словам, раскопки ведутся всего в 20 км от искусственных ям, которые сооружали люди в качестве ловушек для мамонтов.

Ученый также отметил, что появляются свидетельства того, что погибшие мамонты просто застревали в грязи озера и не могли выбраться оттуда.

Археологи также нашли десятки инструментов из кости мамонта, которые преимущественно служили людям как рукояти для режущих инструментов.

Палеонтолог Хоакин Арройо Кабралес считает, что территория аэропорта "станет очень важным местом для проверки гипотез" о массовом вымирании мамонтов.
 
 
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Ученые считают, что такая крупная находка поможет лучше понять причины исчезновения мамонтов.
 
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