Виктория Азаренко: я никогда не достигну совершенства. Я с этим смирилась

















"Отличная возможность выиграть турнир? Я думаю, это отличная возможность играть и победить. Но у всех она одинаковая. Важно, как ты ее используешь.





Я всегда иду от матча к матчу. Дорога длинная, и я по ней уже проходила. Это помогает мне оставаться в настоящем и наслаждаться моментом.





Да, возможность отличная. Но я хочу сосредотачиваться на каждой конкретной задаче. Думаю, это лучший способ реализовать эту возможность.





Думаю, это в первую очередь вопрос того, можешь ли ты это физически сделать — особенно стабильно. Чтобы держать заднюю линию и давить на соперницу, нужно быть готовой очень много работать. Я для этого много тренировалась.





Еще нужно понимать темп. Иногда нужно срезать углы не за счет мощи, а за счет точности и того, что рано встречаешь мяч. Нужно понимать, чувствовать игру.





Конечно, физические данные играют важную роль. Некоторые игроки генерируют мощь за счет рук, а я — за счет движения. И сейчас я понимаю свои сильные стороны и лучше их использую.





В принципе я всем довольна. Но, конечно, хочу прибавлять. Важно сохранять стабильность и добавлять небольшие детали. Например, сегодня я хорошо играла, хорошо двигалась, но вторая подача работала не очень хорошо. Я никак не могла ее прочувствовать. Поэтому после матча я пошла, потренировалась и снова поймала этот ритм.





usopen.org . Всегда можно найти то, над чем нужно поработать. Я никогда не достигну совершенства. Я с этим смирилась. Но я постараюсь подобраться к нему как можно ближе", — цитирует Азаренко







