Патриарх Кирилл возвел нового экзарха Беларуси Вениамина в сан митрополита

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен - Sputnik. Патриарх Кирилл совершил в воскресенье чин возведения в сан митрополита епископа Вениамина, нового экзарха всея Беларуси, сообщили в Белорусском экзархате.

Священный Синод Русской православной церкви 25 августа в Москве принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от этой должности. БПЦ возглавил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.

Решение Священного Синода РПЦ об избрании епископа Вениамина патриаршим экзархом всея Беларуси было единогласным, сообщил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

© Sputnik / Сергей Пятаков Возведение в сан митрополита нового главы Белорусской православной церкви

"(…) я радуюсь тому, что вы были избраны единогласно, что не было никого, кто бы сказал: а давайте повременим или давайте подумаем, а может быть, кто-то и другой есть, кто справится не хуже", - сказал патриарх после Божественной литургии, обращаясь к митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину.

По словам патриарха, такое единомыслие Священного Синода свидетельствует о высоком доверии к новому экзарху.

"И доверие это основывается не просто на каких-то личных симпатиях – это доверие основывается на том что, известно нам о вашей жизни, о ваших трудах, о вашем взгляде на современные церковные проблемы, но самое главное - то, что нам известно о вашем искреннем и сердечном призвании быть священнослужителем", - сказал Святейший.

Чин возведения совершен за Литургией в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, на церемонии присутствовали члены Синода БПЦ, все 14 правящих архиереев.

Сегодня в Беларуси во всех православных храмах про призыву экзарха Вениамина проходит соборная молитва за Отечества.

Новый экзарх БПЦ родился 16 сентября 1968 года в Лунинце (Брестская область). Имя в миру – Виталий Иванович Тупеко.

Учился в Белорусском государственном университете – с перерывом в 1987-1989 годах на службу в армии, имеет диплом по специальности "инженер-радиофизик". Сразу после окончания БГУ поступил в Минскую духовную семинарию. В декабря 1994-го пострижен в монашество с именем Вениамин в честь священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского.

С 2014 года по настоящее время возглавлял Борисовскую и Марьиногорскую епархию.

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