|
Патриарх Кирилл возвел нового экзарха Беларуси Вениамина в сан митрополита
06.09.2020 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 сен - Sputnik. Патриарх Кирилл совершил в воскресенье чин возведения в сан митрополита епископа Вениамина, нового экзарха всея Беларуси, сообщили в Белорусском экзархате.
Священный Синод Русской православной церкви 25 августа в Москве принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от этой должности. БПЦ
Решение Священного Синода РПЦ об избрании епископа Вениамина патриаршим экзархом всея Беларуси было единогласным, сообщил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
© Sputnik / Сергей Пятаков
Возведение в сан митрополита нового главы Белорусской православной церкви
"(…) я радуюсь тому, что вы были избраны единогласно, что не было никого, кто бы сказал: а давайте повременим или давайте подумаем, а может быть, кто-то и другой есть, кто справится не хуже", - сказал патриарх после Божественной литургии, обращаясь к митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину.
По словам патриарха, такое единомыслие Священного Синода свидетельствует о высоком доверии к новому экзарху.
© Sputnik / Виктор Толочко
"И доверие это основывается не просто на каких-то личных симпатиях – это доверие основывается на том что, известно нам о вашей жизни, о ваших трудах, о вашем взгляде на современные церковные проблемы, но самое главное - то, что нам известно о вашем искреннем и сердечном призвании быть священнослужителем", - сказал Святейший.
Чин возведения совершен за Литургией в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, на церемонии присутствовали члены Синода БПЦ, все 14 правящих архиереев.
Сегодня в Беларуси во всех православных храмах про призыву экзарха Вениамина
Новый экзарх БПЦ родился 16 сентября 1968 года в Лунинце (Брестская область). Имя в миру – Виталий Иванович Тупеко.
Учился в Белорусском государственном университете – с перерывом в 1987-1989 годах на службу в армии, имеет диплом по специальности "инженер-радиофизик". Сразу после окончания БГУ поступил в Минскую духовную семинарию. В декабря 1994-го пострижен в монашество с именем Вениамин в честь священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского.
С 2014 года по настоящее время возглавлял Борисовскую и Марьиногорскую епархию.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Епископ Вениамин сменил Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла, которого освободили от должности 25 августа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)