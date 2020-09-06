Сайт «Народной воли» недоступен. Предварительная оценка ситуации - взлом

Источник материала: Tut.by

Утром 6 сентября сайт информационного ресурса «Народная Воля» перестал открываться. При попытке перехода у пользователей с антивирусом появляется надпись: «Заблокирован веб-адрес, который может быть использован злоумышленниками для нанесения вреда компьютеру и персональным данным, или рекламный сайт». Либо же происходит переадресация на другой ресурс.





Как пишет «Народная воля» в своем Telegram-канале, предварительная оценка ситуации — взлом. Редакция выясняет, на каком уровне, была ли атака направлена конкретно на «Народную Волю».

Оперативная информация будет пока публиковаться на Telegram-канале .

Напомним, что вечером 5 сентября официальный сайт Белорусской торгово-промышленной палаты стал недоступен. При этом в соцсетях начал распространяться скрин сообщения, которое было размещено на сайте ранее — оно подписано некими «киберпартизанами Беларуси».

Напомним, что ранее, 3 сентября, перестал работать официальный сайт МВД — ведомство не исключает хакерскую атаку.

— Была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД. В настоящее время специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем, — сообщили в пресс-службе МВД.

По сообщениям изданий «Наша Нива» и телеканала «Белсат» , неизвестные изменили список разыскиваемых лиц, а именно: разместили на сайте ведомства объявления о розыске президента Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. После этого МВД приняло решение временно отключить внешнюю работу сайта, чтобы «сохранить все размещенные на нем материалы».

По данному факту проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства по ч.1 ст. 349 «Несанкционированный доступ к компьютерной информации», которая предусматривает наказание в виде штрафа или ареста на срок до 3 месяцев, сообщил Sputnik Беларусь.

Также некоторое время был недоступен и сайт Академии МВД . И у части пользователей вечером 5 сентября перестал открываться сайт телеканала СТВ.