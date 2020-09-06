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Сайт «Народной воли» недоступен. Предварительная оценка ситуации - взлом
Источник материала: Tut.by
Утром 6 сентября сайт информационного ресурса «Народная Воля» перестал открываться. При попытке перехода у пользователей с антивирусом появляется надпись: «Заблокирован веб-адрес, который может быть использован злоумышленниками для нанесения вреда компьютеру и персональным данным, или рекламный сайт». Либо же происходит переадресация на другой ресурс.
Как
Оперативная информация будет пока публиковаться на
Напомним, что вечером 5 сентября
Напомним, что ранее, 3 сентября, перестал работать официальный сайт МВД — ведомство
— Была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД. В настоящее время специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем, — сообщили в пресс-службе МВД.
По сообщениям изданий
По данному факту
Также некоторое время был недоступен и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происходит переадресация на другой ресурс.
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