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Овация случилась в храме. Послушайте, с какой проповедью выступил епископ Юрий Кособуцкий

06.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Послушайте, с какой горячей, без фарисейства и политкорректности, проповедью выступил епископ Юрий Кособуцкий. Верующие в какой-то момент не сдержались и устроили овацию, хотя так, кажется, никогда не бывает в храмах, пишет "Наша Нива".

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Послушайте, с какой горячей, без фарисейства и политкорректности, проповедью выступил епископ Юрий Кособуцкий. Верующие в какой-то момент не сдержались и устроили...
 
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