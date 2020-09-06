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Овация случилась в храме. Послушайте, с какой проповедью выступил епископ Юрий Кособуцкий
Источник материала: Партизан
Послушайте, с какой горячей, без фарисейства и политкорректности, проповедью выступил епископ Юрий Кособуцкий. Верующие в какой-то момент не сдержались и устроили овацию, хотя так, кажется, никогда не бывает в храмах, пишет
Смотреть с 26:30.
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Послушайте, с какой горячей, без фарисейства и политкорректности, проповедью выступил епископ Юрий Кособуцкий. Верующие в какой-то момент не сдержались и устроили...
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