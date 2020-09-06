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В Минске 25 задержанных студентов выпустили из РУВД, еще 9 будут судить

06.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всех 34 задержанных студентов привлекли к административной ответственности.

В субботу, 5 сентября, в Минске во время протестных акций студентов было задержано 34 человека.

Всех задержанных доставили в территориальные РУВД для разбирательств, подозревая в участии в несанкционированных акциях, демонстрации негосударственной символики, выкрикивании лозунгов. К вечеру того же дня большинство задержанных студентов отпустили домой.

 Всех задержанных молодых людей привлекли к административной ответственности. 25 человек были отпущены, еще девять останутся в местах временного содержания до судов, - рассказала агентству «Интерфакс-Запад» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Также представители силовой структуры пояснили, что тех студентов, которых оставили в ИВС - 9 человек - «повторно привлекли к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях».
 
Теги: Минск
 
 
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Всех 34 задержанных студентов привлекли к административной ответственности.
 
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