В Минске 25 задержанных студентов выпустили из РУВД, еще 9 будут судить

Всех задержанных доставили в территориальные РУВД для разбирательств, подозревая в участии в несанкционированных акциях, демонстрации негосударственной символики, выкрикивании лозунгов. К вечеру того же дня большинство задержанных студентов отпустили домой.

«Интерфакс-Запад» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. Всех задержанных молодых людей привлекли к административной ответственности. 25 человек были отпущены, еще девять останутся в местах временного содержания до судов, - рассказала агентствуофициальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.





Также представители силовой структуры пояснили, что тех студентов, которых оставили в ИВС - 9 человек - «повторно привлекли к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях».