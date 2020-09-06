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Нападающий «Городеи» Шавель отсидел восемь суток после задержания на площади Независимости 29 августа
Источник материала: Партизан
Нападающий «Городеи» Ростислав Шавель отсидел восемь суток после задержания на площади Независимости 29 августа.
С 29 августа по 31 августа игрок провел на Окрестина в ожидании суда. После заседания футболиста и других осужденных перевели в ЦИП. Там они провели одну ночь, после чего были переведены в Жодино.
В нынешнем сезоне на счету Шавеля пять матчей в высшей лиге, пишет
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Нападающий «Городеи» Шавель отсидел восемь суток после задержания на площади Независимости 29 августа
Нападающий «Городеи» Ростислав Шавель отсидел восемь суток после задержания на площади Независимости 29 августа.
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