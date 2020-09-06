Венедиктов: Лукашенко продемонстрировал Путину, что готов ради России выглядеть даже клоуном









– Давайте мы посмотрим, как это было сделано и зачем это было сделано. Во-первых, мы понимаем, что это сделано было белорусской стороной, – сказал Венедиктов в эфире Эха Москвы. – Александр Григорьевич Лукашенко хочет угодить Владимиру Владимировичу Путину, поэтому ему важно попасть в концепцию, что Навального не отравили в России.





И он предъявляет ему в такой театральной форме… предъявляет даже не ему — Владимир Владимирович в этом хорошо понимает, что это такое, — предъявляет обществу и дает возможность СМИ как России, так и Беларуси отвести туда внимание, что это вот сговор между поляками, которые теперь наши, так сказать, «родовые враги» — заместили эстонцев и грузин — теперь поляки главные враги…





Я уж не говорю о том, что тест чрезвычайно литературный, с точки зрения. То есть они читают по написанному. Это написанные диалоги. Спросите любого лингвиста, он вам скажет, что это однокультурные люди с одинаковым — хотя вроде один немец, другой поляк, — они с одинаковой культурной…





То есть мы имеем дело с липой, которая имеет политической целью для Александра Лукашенко бросить мячик бросить мячик Российской Федерации.

Это дополнительный бонус для РФ: «Видите, я даже готов ради вас выглядеть сумасшедшим и даже клоуном» — вот что это такое.









Солидные люди продолжают угождать. Правда, они не знают, что хочет наш кормчий, но они продолжают угождать образу кормчего.





4 сентября приближенный к Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал аудиозапись якобы перехваченного разговора между Варшавой и Берлином, между «Ником» и «Майком». Беседа якобы может подтверждать, что российский оппозиционер Алексей Навальный не был отравлен властями России, а дело сфабриковано, чтобы отомстить Путину за вмешательство в дела Беларуси.





Аудиозапись моментально стала объектом для шуток. Приближенный к Кремлю телеграм-канал написал: «И Путин должен это слушать?»