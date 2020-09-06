Сенатор Левкович не верит, что белорусы откажутся от белорусских товаров. О чем речь?

















«На сегодняшний день в Беларуси население в 77% случаев отдает предпочтение при покупке продовольственных товаров именно тем товарам, которые произведены в нашей стране. Мне очень сложно представить человека у прилавка, который читает этикетку и думает, на государственном предприятии произведен этот товар либо на каком-то другом. Также мне достаточно сложно представить, что ту продукцию, которую выпускает в первую очередь перерабатывающая, легкая промышленность, мы сможем заменить импортными аналогами, которые были бы не хуже по цене и по качеству», — отметила Левкович.





По ее словам, призыв не покупать белорусское чисто технически и идеологически несостоятелен, потому что люди давно уже показали, каким товарам они отдают предпочтение.





О чем она?





В соцсетях в последнее время появились списки производителей и торговых марок, продукцию которых призывают не покупать, чтобы не поддерживать власти страны. Так, предлагается ничего не покупать и не пользоваться услугами таких предприятий, как «Табакерка», «Радзивилловский», «Санта», «Евроопт», е-доставка, «Хит», «Корона», «МТБанк».