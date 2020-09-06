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Сенатор Левкович не верит, что белорусы откажутся от белорусских товаров. О чем речь?

06.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«На сегодняшний день в Беларуси население в 77%Фото: Наша Талачыншчына Призыв не покупать белорусское идеологически несостоятелен. Об этом заявила в эфире "Беларусь 1" заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Ирина Левкович.





«На сегодняшний день в Беларуси население в 77% случаев отдает предпочтение при покупке продовольственных товаров именно тем товарам, которые произведены в нашей стране. Мне очень сложно представить человека у прилавка, который читает этикетку и думает, на государственном предприятии произведен этот товар либо на каком-то другом. Также мне достаточно сложно представить, что ту продукцию, которую выпускает в первую очередь перерабатывающая, легкая промышленность, мы сможем заменить импортными аналогами, которые были бы не хуже по цене и по качеству», — отметила Левкович.

По ее словам, призыв не покупать белорусское чисто технически и идеологически несостоятелен, потому что люди давно уже показали, каким товарам они отдают предпочтение.

О чем она?

В соцсетях в последнее время появились списки производителей и торговых марок, продукцию которых призывают не покупать, чтобы не поддерживать власти страны. Так, предлагается ничего не покупать и не пользоваться услугами таких предприятий, как «Табакерка», «Радзивилловский», «Санта», «Евроопт», е-доставка, «Хит», «Корона», «МТБанк».
 
 
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«На сегодняшний день в Беларуси население в 77%Фото: Наша Талачыншчына Призыв не покупать белорусское идеологически несостоятелен. Об этом заявила в...
 
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