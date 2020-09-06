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"Вова, не влезай!" На акциях протеста в Минске впервые появились антипутинские плакаты

06.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщает корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников.

"В субботу в Минске в вновь был женский день. 5 сентября дамы намерены были стартовать от кафе «Лидо» на Комаровском рынке. По сравнению с прошлой субботой, когда они, на первый взгляд, бесцельно, а на самом деле — с большим умом и девичьей смекалкой лавировали по центру и вылавировали, куда хотели, то есть именно к Комаровскому рынку, где и растворились вскоре (а где еще женщине раствориться с подлинным воодушевлением?), многое, мне показалось, изменилось. Еще неделю назад все они, мне кажется, гораздо лучше относились к России, например. А теперь они увидели, что Владимир Путин уже демонстративно поддерживает Александра Лукашенко — и это произвело на них впечатление. Они расстроились.

Еще неделю назад меня убеждали, что белорусы не против России и вообще они против только одного человека. Теперь никто не убеждает. Кажется, уже против двух.
Сейчас, когда, особенно после приезда Михаила Мишустина, они убедились, что иллюзий нет и что Россия — за сохранение власти господина Лукашенко, появились новые плакаты. «Вова, не влезай!» — и желтая молния, предупреждающая, что тебя могут шарахнуть 220 вольт. «Нас слышит весь мир! Но не вы!» — и портрет российского президента", -- пишет Колесников.

Кстати, заголовок у материала о субботнем женском марше отличный -- "Девушки против дедушки". Но, кажется, уже против двух дедушек.
 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщает корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников.
 
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