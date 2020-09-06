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Джабаров: все эти события направлены на отрыв от Российской Федерации

06.09.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Сенатор РФ насчитал уже 10 цветных революций на территории бывшего СССР

По словам сенатора РФ, все началось еще с событий в Грузии, когда Шеварнадзе был, по сути, изгнан с должности президента, и власть перешла в руки Саакашвили. А затем был "оранжевый майдан" на Украине, когда впервые в истории был проведен третий тур президентских выборов при явном вмешательстве ЕС и США. Потом была "революция тюльпанов" в Киргизии, которая закончилась насильственным свержением власти, за ней ― попытка цветной революции в Узбекистане в 2005 году, которая была подавлена Каримовым, рассказывает Джабаров.

© Sputnik / Владимир Трефилов
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"Потом были события, которые приобрели название "васильковой революции" 2006 года. Она была быстро ликвидирована, но тут же Европа в лице ПАСЕ ввела жесткие санкции против Беларуси, которые существовали много лет", ― говорит сенатор. 

Следующей была "сиреневая революция" в Молдове, волнения в Армении в 2008 году, потом опять Киргизия ― "дынная революция". И апофеозом стал украинский "евромайдан".

"Все эти события были направлены на отрыв стран от Российской Федерации. Смущает только одна вещь. Почему-то во всех странах постсоветского пространства пишут свою историю и вспоминают только периоды, когда эти страны были вне состава ССР. А разве это не наша общая история? Победа в Великой Отечественной войне, полет в космос ― это общая история, нам надо гордиться ей, а мы начинаем искать каких-то других героев", ― рассуждает Джабаров.

Как правило, в основе всех этих революций ― антироссийская направленность, а чаще ― вялотекущая русофобия либо попытка отойти от России подальше, отмечает сенатор. При этом все попытки цветных революций идут из-за океана, добавляет Джабаров.

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По меньшей мере 10 цветных революций на территории бывшего Советского Союза насчитал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам...
 
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