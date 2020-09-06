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Сильные дожди и грозы: синоптики сделали прогноз на начало недели

06.09.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен – Sputnik. Начало следующей недели будет не очень теплым и дождливым, максимальная температура воздуха не поднимется выше +19..+25°С, сообщили в Гидромете.

© Sputnik / Виктор Толочко
Грозы и дожди: желтый уровень опасности объявлен на воскресенье

По словам синоптиков, 7 сентября сильные дожди и грозы ожидаются местами по Беларуси, в целом по республике будет облачно с прояснениями.

"В понедельник ночью в отдельных районах возможны грозы, а днем местами сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман", - сообщили Sputnik во воскресенье.

По словам синоптиков, при грозах ожидается порывистый ветер.

"Температура воздуха ночью будет +8..+14°С, днем от +14°С до +19°С. По юго-востоку Беларуси в ночные часы ожидается +15..17°С, днем воздух прогреется до 20-25°С", - сообщили в Гидромете.

Во вторник ночью будет от 8 до 12°С тепла, в дневные часы +15..+17°С, в среду сохранится примерно также температурный фон. Осадки будут в основном ночью и в утренние часы.

Летняя погода может вернуться через неделю, когда по народному календарю наступит бабье лето.

 
Теги: Минск
 
 
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Летняя погода может вернуться в Беларусь через неделю, когда по народному календарю наступит бабье лето.
 
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