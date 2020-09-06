Jeep представил самую мощную версию внедорожника Wrangler

Источник материала: Tut.by

В начале текущего года компания Jeep начала продажи гибридных кроссоверов Renegade и Compass, обозначаемых приставкой 4xe. Следом за ними гибридной модификацией с возможностью подзарядки батареи обзавелся и классический внедорожник Wrangler.





Силовая установка электрифицированного Wrangler включает бензиновую турбо-«четверку» объемом 2 л, 8-ступенчатый «автомат» и два электродвигателя. Один из них — это стартер-генератор с ременным приводом, ассистирующий ДВС при трогании и запасающий энергию при торможении, второй электромотор встроен в трансмиссию вместо гидротрансформатора и развивает 136 л.с. и 425 Нм крутящего момента.





Суммарная отдача гибридной установки Wrangler 4xe — 381 л.с. и 637 Нм. Под задними сиденьями установлена литий-ионная батарея емкостью 17 кВтч — благодаря ей на одной электротяге внедорожник должен проехать до 40 км. Известно, что гибридный Wrangler может форсировать брод глубиной до 760 мм.





Бензоэлектрический Wrangler предложат в трех вариантах исполнения. Кроме базового, это также Sahara 4xe и Rubicon 4xe с блокировками дифференциалов спереди и сзади.





На европейском рынке продажи Wrangler 4xe начнутся в начале следующего года. Цен в компании пока не озвучили.