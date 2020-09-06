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Фотофакт: Октябрьская площадь перекрыта и затянута колючей проволокой

06.09.2020 13:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в первой половине дня на Октябрьской площади появились силовики. Они оградили площадь по периметру составными заборами и для надежности размотали возле них колючую проволоку.

Октябрьская площадь сейчас выглядит так:

Фотофакт: Октябрьская площадь перекрыта и затянута колючей проволокой

Фотофакт: Октябрьская площадь перекрыта и затянута колючей проволокой

Фотофакт: Октябрьская площадь перекрыта и затянута колючей проволокой

Фотофакт: Октябрьская площадь перекрыта и затянута колючей проволокой

Фотофакт: Октябрьская площадь перекрыта и затянута колючей проволокой

Также на проспекте и соседних улицах стоят колонны спецтехники. В грузовиках находятся силовики:





Площадь Независимости тоже огорожена, однако колючей проволоки не видно.

 

Фотофакт: Октябрьская площадь перекрыта и затянута колючей проволокой

Фотофакт: Октябрьская площадь перекрыта и затянута колючей проволокой

Фотофакт: Октябрьская площадь перекрыта и затянута колючей проволокой

Центральные станции метро закрыты для пассажиров: поезда следуют через «Площадь Ленина», «Октябрьскую», «Купаловскую», «Площадь Победы» и «Площадь Якуба Коласа» без остановок. Также читатели передают, что закрыта станция «Пушкинская».

 
 
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Сегодня в первой половине дня на Октябрьской площади появились силовики. Они оградили площадь по периметру составными заборами и для надежности размотали возле...
 
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