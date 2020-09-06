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Фотофакт: Октябрьская площадь перекрыта и затянута колючей проволокой
Источник материала: Onliner
Сегодня в первой половине дня на Октябрьской площади появились силовики. Они оградили площадь по периметру составными заборами и для надежности размотали возле них колючую проволоку.
Октябрьская площадь сейчас выглядит так:
Также на проспекте и соседних улицах стоят колонны спецтехники. В грузовиках находятся силовики:
Площадь Независимости тоже огорожена, однако колючей проволоки не видно.
Центральные станции метро закрыты для пассажиров: поезда следуют через «Площадь Ленина», «Октябрьскую», «Купаловскую», «Площадь Победы» и «Площадь Якуба Коласа» без остановок. Также читатели передают, что закрыта станция «Пушкинская».
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Сегодня в первой половине дня на Октябрьской площади появились силовики. Они оградили площадь по периметру составными заборами и для надежности размотали возле...
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