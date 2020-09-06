Фотофакт: Октябрьская площадь перекрыта и затянута колючей проволокой

Источник материала: Onliner Сегодня в первой половине дня на Октябрьской площади появились силовики. Они оградили площадь по периметру составными заборами и для надежности размотали возле них колючую проволоку.

Октябрьская площадь сейчас выглядит так:





















Также на проспекте и соседних улицах стоят колонны спецтехники. В грузовиках находятся силовики:











Площадь Независимости тоже огорожена, однако колючей проволоки не видно.













Центральные станции метро закрыты для пассажиров: поезда следуют через «Площадь Ленина», «Октябрьскую», «Купаловскую», «Площадь Победы» и «Площадь Якуба Коласа» без остановок. Также читатели передают, что закрыта станция «Пушкинская».