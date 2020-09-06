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«Я думаю, что восемь лет». Михаил Ефремов сделал прогноз о своем приговоре

06.09.2020 13:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Обвиняемый в серьезном ДТП актер Михаил Ефремов полагает, что ему присудят восемь лет тюрьмы. Об этом он сказал своему адвокату Эльману Пашаеву. Кадры разговора попали в программу «Новые русские сенсации» на НТВ.

Предположительно, разговор произошел в доме Ефремова до того, как актер выступил в суде с последним словом. Там же он рассказывает адвокату, что его семья получает оскорбления и угрозы.

Кроме этого, Ефремов в очередной раз говорит, что не помнит событий 8 июня, когда начал пить с самого утра. Вечером того дня, по версии следствия, он на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную и врезался в Lada. Водитель последней машины скончался от полученных травм на следующее утро. Также Ефремов уверяет, что около тридцати лет водит машину и всегда был трезвым: «Я, когда нажирался, никогда за руль не садился».

На суде Эльман Пашаев выстроил линию защиты, согласно которой Ефремов находился в Jeep, однако не управлял им.

Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии. Приговор огласят 8 сентября.

 
 
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Обвиняемый в серьезном ДТП актер Михаил Ефремов полагает, что ему присудят восемь лет тюрьмы. Об этом он сказал своему адвокату Эльману Пашаеву. Кадры разговора...
 
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