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Патриарх Кирилл возвел нового экзарха Беларуси Вениамина в сан митрополита

06.09.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Патриарх Кирилл совершил в воскресенье чин возведения в сан митрополита епископа Вениамина, нового экзарха всея Беларуси, сообщили в Белорусском экзархате.

Патриарх Кирилл возвел нового экзарха Беларуси Вениамина в сан митрополита
Sputnik.by
Священный Синод Русской православной церкви 25 августа в Москве принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от этой должности. БПЦ возглавил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.

Решение Священного Синода РПЦ об избрании епископа Вениамина патриаршим экзархом всея Беларуси было единогласным, сообщил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"(…) я радуюсь тому, что вы были избраны единогласно, что не было никого, кто бы сказал: а давайте повременим или давайте подумаем, а может быть, кто-то и другой есть, кто справится не хуже", - сказал патриарх после Божественной литургии, обращаясь к митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину.

По словам патриарха, такое единомыслие Священного Синода свидетельствует о высоком доверии к новому экзарху.

"И доверие это основывается не просто на каких-то личных симпатиях – это доверие основывается на том что, известно нам о вашей жизни, о ваших трудах, о вашем взгляде на современные церковные проблемы, но самое главное - то, что нам известно о вашем искреннем и сердечном призвании быть священнослужителем", - сказал Святейший.

Чин возведения совершен за Литургией в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, на церемонии присутствовали члены Синода БПЦ, все 14 правящих архиереев.

Новый экзарх БПЦ родился 16 сентября 1968 года в Лунинце (Брестская область). Имя в миру – Виталий Иванович Тупеко.

Учился в Белорусском государственном университете – с перерывом в 1987-1989 годах на службу в армии, имеет диплом по специальности "инженер-радиофизик". Сразу после окончания БГУ поступил в Минскую духовную семинарию. В декабря 1994-го пострижен в монашество с именем Вениамин в честь священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского.

С 2014 года по настоящее время возглавлял Борисовскую и Марьиногорскую епархию.
 
 
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Патриарх Кирилл совершил в воскресенье чин возведения в сан митрополита епископа Вениамина, нового экзарха всея Беларуси, сообщили в Белорусском экзархате.
 
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