"Марш единства" в Беларуси. Прямая трансляция

"В это воскресенье пора показать всему миру, что мы едины с теми, кого задерживают каждый день и кто уже давно сидит в тюрьмах. В это воскресенье пора показать всему миру, что мы едины в нашей независимости. Пускай оккупанты проводят сколько угодно переговоров с Кремлем, но все решать будет только сам народ. В это воскресенье пора донести всему миру, что единственный легитимный представитель белорусов – Светлана Тихановская, а также ее Координационный совет", – говорится в анонсе акции.





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5 сентября в Минске прошли жесткие задержания студентов, участвующих в акции солидарности. Силовики в масках и балаклавах заталкивали и заносили студентов в автобусы без номеров. По информации МВД, по всей стране был задержан 91 человек, 34 из которых остались за решеткой до суда. По данным ведомства, акции прошли в 18 населенных пунктах Беларуси, в них приняли участие около 4 тысяч человек.