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"Марш единства" в Беларуси. Прямая трансляция

06.09.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По всей Беларуси 6 сентября проходит "Марш единства". МВД Беларуси ввело спецтехнику в Минск.

"Марш единства" в Беларуси. Прямая трансляция
"В это воскресенье пора показать всему миру, что мы едины с теми, кого задерживают каждый день и кто уже давно сидит в тюрьмах. В это воскресенье пора показать всему миру, что мы едины в нашей независимости. Пускай оккупанты проводят сколько угодно переговоров с Кремлем, но все решать будет только сам народ. В это воскресенье пора донести всему миру, что единственный легитимный представитель белорусов – Светлана Тихановская, а также ее Координационный совет", – говорится в анонсе акции.

Настоящее Время ведет прямую трансляцию:


5 сентября в Минске прошли жесткие задержания студентов, участвующих в акции солидарности. Силовики в масках и балаклавах заталкивали и заносили студентов в автобусы без номеров. По информации МВД, по всей стране был задержан 91 человек, 34 из которых остались за решеткой до суда. По данным ведомства, акции прошли в 18 населенных пунктах Беларуси, в них приняли участие около 4 тысяч человек.

4 сентября кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила с докладом в Совете Безопасности ООН. "Нам нужна помощь ООН. Нация не должна быть заложником одного человека, который вцепился во власть, – подчеркнула Тихановская в своем выступлении. – Режим Лукашенко обанкротился в глазах белорусской нации". Она попросила ООН осудить использование силы белорусскими силовиками и ввести санкции в отношении режима Лукашенко и силовиков, причастных к разгону мирных протестов.

В Беларуси после оглашения результатов выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, уже несколько недель продолжаются акции протестов. При их подавлении погибли не менее шести человек, еще шестеро пропали без вести.

31 августа Латвия, Литва и Эстония ввели санкции и запретили въезд президенту Беларуси Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам из-за фальсификации выборов и насильственного подавления акций протеста.

По инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской сразу после выборов был создан Координационный совет по передаче власти в Беларуси и преодолению политического кризиса. Членов президиума совета вызывают на допросы в Следственный комитет Беларуси по возбужденному ранее уголовному делу по статье "Захват власти" (361 УК). 5 сентября стало известно, что соратница Тихановской Ольга Ковалькова покинула Беларусь и находится в Польше, по ее словам, уехала она не сама: ее вывезли белорусские силовики.
 
Теги: Минск
 
 
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По всей Беларуси 6 сентября проходит "Марш единства". МВД Беларуси ввело спецтехнику в Минск.
 
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