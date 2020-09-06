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Милиция просит журналистов держаться на «безопасном расстоянии» — не менее 50 метров

06.09.2020 14:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В разных районах Минска люди собираются в группы, чтобы организовано идти в центр города, где сегодня в 14:00 планирует очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш единства.

По информации пользователей соцсетей, силовики уже производят задержания — несколько человек были задержаны в районе станций метро «Борисовский тракт», «Восток» и «Пушкинская», а также на Партизанском проспекте в районе завода «Мотовело».

 

 

Как сообщает корреспондент БелаПАН, к группе журналистов, которые находятся в районе Октябрьской площади, подошли два милиционера в форме, представились сотрудниками ГУВД Мингорисполкома, сфотографировали журналистские удостоверения и порекомендовали «в целях безопасности» держатся на безопасном расстоянии от участников акции и силовиков. Безопасное расстояние, по их мнению, — не менее 50 метров.

 
Теги: Минск
 
 
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В разных районах Минска люди собираются в группы, чтобы организовано идти в центр города, где сегодня в 14:00 планирует очередная воскресная акция сторонников...
 
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