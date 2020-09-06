Милиция просит журналистов держаться на «безопасном расстоянии» — не менее 50 метров

В разных районах Минска люди собираются в группы, чтобы организовано идти в центр города, где сегодня в 14:00 планирует очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш единства.

По информации пользователей соцсетей, силовики уже производят задержания — несколько человек были задержаны в районе станций метро «Борисовский тракт», «Восток» и «Пушкинская», а также на Партизанском проспекте в районе завода «Мотовело».