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Милиция просит журналистов держаться на «безопасном расстоянии» — не менее 50 метров
Источник материала: Навiны
В разных районах Минска люди собираются в группы, чтобы организовано идти в центр города, где сегодня в 14:00 планирует очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш единства.
По информации пользователей соцсетей, силовики уже производят задержания — несколько человек были задержаны в районе станций метро «Борисовский тракт», «Восток» и «Пушкинская», а также на Партизанском проспекте в районе завода «Мотовело».
Как сообщает корреспондент
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В разных районах Минска люди собираются в группы, чтобы организовано идти в центр города, где сегодня в 14:00 планирует очередная воскресная акция сторонников...
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