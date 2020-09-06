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Силовики подготовились к Маршу единства — перекрыты площади Победы, Октябрьская и Независимости

06.09.2020 14:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня в Минске должен состояться Марш единства — очередная многотысячная акция протеста. В этой связи силовые органы превентивно перекрыли доступ к центральным площадям — Победы, Октябрьской и Независимости.

Силовики подготовились к Маршу единства — перекрыты площади Победы, Октябрьская и Независимости

Как сообщает БелаПАН, Октябрьская площадь перекрыта металлическими заграждениями и мотками колючей проволоки.

Площади Независимости и Победы также огорожены металлическими конструкциями. При этом на площади Независимости дежурят усиленные наряды милиции.

Также в Минске замечено передвижение спецтехники — водометов, бронетранспортеров, автозаков и военных машин.

На улице Ленина напротив здания Нацбанка стоят не менее 10 автобусов с силовиками, входы в сквер со всех сторон перекрыты силовиками в черной форме, в шлемах и бронежилетах. Людей в сквер не пускают, но по проспекту движение пока возможно.

Возле подземных переходов в районе ГУМа и Нацбанка с обеих сторон проспекта Независимости находятся группы силовиков в полной амуниции.

В 12:30 закрылись пять станций метро — «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы» и «Площадь Якуба Коласа». Поезда на этих станциях не останавливаются.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске должен состояться Марш единства — очередная многотысячная акция протеста. В этой связи силовые органы превентивно перекрыли доступ к...
 
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