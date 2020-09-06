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К Японии приближается мощный тайфун "Хайшен" – объявлена эвакуация

06.09.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен – Sputnik. Указание об эвакуации в связи с приближением к Японии мощного тайфуна "Хайшен" вынесено более чем для 1,83 миллиона человек в семи префектурах на юге и юго-западе страны, передает телеканал NHK. Рекомендация об эвакуации действует для 5,6 миллиона человек.

© AFP 2020 / STR
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Ранее сообщалось об указании эвакуироваться для более полумиллиона жителей Японии. В настоящее время тайфун, получивший десятый порядковый номер в этом сезоне, находится в 70 километрах к западу от острова Яку в префектуре Кагосима и движется на север со скоростью 35 километров в час. Давление в центре составляет 945 гектопаскалей. Специалисты оценивают его силу как "чрезвычайно мощную". Сила ветра в центре составляет 40 метров в секунду, при порывах – до 60 метров в секунду.

Согласно прогнозам метеорологов, сейчас циклон продвигается вдоль архипелага Амами, а в ночь на понедельник обрушится на остров Кюсю. Скорость ветра в ряде регионов составляет 41 метра в секунду, а к понедельнику вырасти до 50 метров в секунду. На юге острова Кюсю скорость ветра может достигать 45 метров в секунду, на Окинаве - 40 метров в секунду, на острове Сикоку и регионе Кинки, где расположены префектуры Киото, Осака, Нара, Хёго - 25 метров в секунду.

Основной удар стихии придется на остров Кюсю, где за сутки может выпасть до 600 миллиметров осадков. На острове Сикоку ожидают порядка 350 миллиметров осадков за день, а в регионе Кинки - 250 миллиметров.

Метеорологи просят людей заранее подготовиться к ударю стихии. Поступают предупреждения о приостановке движения скоростных поездов, закрытия образовательных учреждений.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время тайфун находится в 70 километрах к западу от острова Яку и движется на север со скоростью 35 километров в час, специалисты оценивают его силу как...
 
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