Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен – Sputnik. Указание об эвакуации в связи с приближением к Японии мощного тайфуна "Хайшен" вынесено более чем для 1,83 миллиона человек в семи префектурах на юге и юго-западе страны, передает телеканал NHK. Рекомендация об эвакуации действует для 5,6 миллиона человек.

Ранее сообщалось об указании эвакуироваться для более полумиллиона жителей Японии. В настоящее время тайфун, получивший десятый порядковый номер в этом сезоне, находится в 70 километрах к западу от острова Яку в префектуре Кагосима и движется на север со скоростью 35 километров в час. Давление в центре составляет 945 гектопаскалей. Специалисты оценивают его силу как "чрезвычайно мощную". Сила ветра в центре составляет 40 метров в секунду, при порывах – до 60 метров в секунду.

Согласно прогнозам метеорологов, сейчас циклон продвигается вдоль архипелага Амами, а в ночь на понедельник обрушится на остров Кюсю. Скорость ветра в ряде регионов составляет 41 метра в секунду, а к понедельнику вырасти до 50 метров в секунду. На юге острова Кюсю скорость ветра может достигать 45 метров в секунду, на Окинаве - 40 метров в секунду, на острове Сикоку и регионе Кинки, где расположены префектуры Киото, Осака, Нара, Хёго - 25 метров в секунду.

Основной удар стихии придется на остров Кюсю, где за сутки может выпасть до 600 миллиметров осадков. На острове Сикоку ожидают порядка 350 миллиметров осадков за день, а в регионе Кинки - 250 миллиметров.

Метеорологи просят людей заранее подготовиться к ударю стихии. Поступают предупреждения о приостановке движения скоростных поездов, закрытия образовательных учреждений.