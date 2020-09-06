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Грибникам на радость: запрет на посещение лесов снят почти по всей Беларуси

06.09.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен – Sputnik. Посещение лесов разрешено практический на всей территории Беларуси, об этом свидетельствуют данные карты запретов и ограничений на посещение лесов, размещенной на сайте министерства лесного хозяйства.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Подобные ограничения периодически вводят местные власти по ходатайству лесничеств, чтобы предотвратить возникновение пожаров в жаркую и сухую погоду. В связи с дождливой и сырой погодой, которая охватила часть территории большей части республики в последнее время, запреты действуют только в пяти районах.

В частности, нельзя ходить в лес в четырех районах Минской области: Любанском, Минском, Слуцком и Стародорожском, и только в одном - Ельском - районе Гомельской области.

Напомним, что нарушение запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, может караться предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).

Актуальную информацию о запретах можно отслеживать по специальной интерактивной карте, размещенной на сайте Минлесхоза.

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Теги: Минск
 
 
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Ограничения теперь действуют только в пяти районах республики: одном в Гомельской области и четырех в Минской.
 
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