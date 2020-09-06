Грибникам на радость: запрет на посещение лесов снят почти по всей Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен – Sputnik. Посещение лесов разрешено практический на всей территории Беларуси, об этом свидетельствуют данные карты запретов и ограничений на посещение лесов, размещенной на сайте министерства лесного хозяйства.

Подобные ограничения периодически вводят местные власти по ходатайству лесничеств, чтобы предотвратить возникновение пожаров в жаркую и сухую погоду. В связи с дождливой и сырой погодой, которая охватила часть территории большей части республики в последнее время, запреты действуют только в пяти районах.

В частности, нельзя ходить в лес в четырех районах Минской области: Любанском, Минском, Слуцком и Стародорожском, и только в одном - Ельском - районе Гомельской области.

Напомним, что нарушение запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, может караться предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).

Актуальную информацию о запретах можно отслеживать по специальной интерактивной карте , размещенной на сайте Минлесхоза.

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