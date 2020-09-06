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Марш единства & силовики: в центр Минска стягиваются милиция и протестующие
06.09.2020 14:27 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото tut.by
Тысячи людей с бело-красно-белыми флагами стягиваются в центр Минска, который загодя оцеплен сотрудниками милиции и внутренних войск. Сегодня, как обычно по воскресеньем, здесь должна пройти новая протестная акция - Марш единства.
Уже очевидно, что сегодня силовики намерены пременить новую тактику превинтивных ограничений и локализации протестов, не дав пройти митингующим в центр города.
Минская площадь Независимости, где традиционно начинается большинство воскресных акций протеста, заблаговременно оцеплена сотрудниками милиции и внутренних войск. Перемещение граждан по площади Независимости невозможно. Силовики также расположились в автобусах и автомобилях вдоль всего проспекта Независимости. Октябрьская площадь оцеплена силовиками, стоящими за турникетами с колючей проволокой.
Сообщается, что силовики со щитами перекрыли Партизанский проспект в районе "Мотовело".
Возле стелы также установлены ограждения с колючей проволокой и наблюдается активность силовиков.
Также оцеплен монумент на Площади Победы.
По информации
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В 12.30 на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа. Поезда следуют без остановки на данных станциях.
Несмотря на усилдение безопасности колонны людей с бело-красно-белыми флагами стягиваются к центру из разных районов Минска.
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Тысячи людей с бело-красно-белыми флагами стягиваются в центр Минска, который загодя оцеплен сотрудниками милиции и внутренних войск. Сегодня, как обычно по...
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