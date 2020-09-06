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Марш единства & силовики: в центр Минска стягиваются милиция и протестующие

06.09.2020 14:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото tut.by

Тысячи людей с бело-красно-белыми флагами стягиваются в центр Минска, который загодя оцеплен сотрудниками милиции и внутренних войск. Сегодня, как обычно по воскресеньем, здесь должна пройти новая протестная акция - Марш единства.

Уже очевидно, что сегодня силовики намерены пременить новую тактику превинтивных ограничений и локализации протестов, не дав пройти митингующим в центр города.

Минская площадь Независимости, где традиционно начинается большинство воскресных акций протеста, заблаговременно оцеплена сотрудниками милиции и внутренних войск. Перемещение граждан по площади Независимости невозможно. Силовики также расположились в автобусах и автомобилях вдоль всего проспекта Независимости. Октябрьская площадь оцеплена силовиками, стоящими за турникетами с колючей проволокой. 

Марш единства & силовики: в центр Минска стягиваются милиция и протестующие

Сообщается, что силовики со щитами перекрыли Партизанский проспект в районе "Мотовело".

Марш единства & силовики: в центр Минска стягиваются милиция и протестующие

Возле стелы также установлены ограждения с колючей проволокой и наблюдается активность силовиков. 

Также оцеплен монумент на Площади Победы.

По информации tut.by, по направлению к центру Минска из Уручья утром выдвинулась колонна бэтээров. 

Ранее МВД сообщило, что в воскресенье сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности увеличено число нарядов и военнослужащих. Дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. В течение дня будут перекрыты проспекты города.

С самого утра воскресенья 6 сентября перестал открываться сайт информационного ресурса «Народная Воля». При его открытии происходит переадресация на другой ресурс. Предварительная оценка ситуации — взлом. Редакция выясняет на каком уровне, была ли атака направлена конкретно на «Народную Волю», сообщается в телеграм-канале издания.  

В 12.30 на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа. Поезда следуют без остановки на данных станциях. 

Марш единства & силовики: в центр Минска стягиваются милиция и протестующие

Несмотря на усилдение безопасности колонны людей с бело-красно-белыми флагами стягиваются к центру из разных районов Минска. 

 
Теги: Минск
 
 
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Тысячи людей с бело-красно-белыми флагами стягиваются в центр Минска, который загодя оцеплен сотрудниками милиции и внутренних войск. Сегодня, как обычно по...
 
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