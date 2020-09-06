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«Возможно, иначе для детей лучше, чтобы я умер». Важный пост о том, почему беларусы идут до конца
Источник материала: KYKY>
Юрист Михаил Кирилюк
«За несколько месяцев до выборов мы с одним умным психотерапевтом дискутировали на тему перспектив перемен в Беларуси. Я был полон энтузиазма в своих прогноза, а пан терапевт, напротив, весьма осторожен, а где-то даже скептичен. В обоснование своих доводов он сказал запомнившиеся мне слова: «Понимаете, он будет драться за власть, как за свою жизнь, потому что потерять власть для него в этой ситуации равнозначно потерять жизнь. А беларусы драться за власть, как за свою жизнь, не готовы. У них нет мотивации умирать за нее». И, знаете, думаю, он был прав. Только после 9-11 августа ситуация изменилась. Появилась мотивация.
Раньше я боялся за свою лицензию адвоката. Что в случае ее потери я потеряю часть дохода, какие-то заказы придется передавать коллегам, возможно, из-за снижения загрузки, буду вынужден кого-то уволить. Раньше для меня это был вопрос абстрактный – вопросы экономической эффективности, соблюдения законов, социальной справедливости волнуют нас, когда все остальные вопросы уже решены.
Раньше у меня было в памяти три близких фамилии, ради которых я хочу посмотреть на их лица через тюремную решетку. Теперь пять. И так у сотен тысяч. Теперь это вопрос жизни и смерти не метафорически, а буквально. Смерти уже были. Это вопрос свободы уже не из голливудского кино, а для планирования ежедневного маршрута. Хочу ли я всю оставшуюся жизнь спрашивать милиционера, по какой улице мне можно ходить в своем городе сегодня днем ?
Хочу ли я учить своего сына, что ему делать, при виде человека в черном? Ты смотрел мультфильмы про пожарного Сэма и полицейского Тома, так вот – это все неправда, Дима. В жизни все не так. Дима, увидишь на улице милиционера – беги. Не думай, не сомневайся, не спрашивай – просто беги.
Хочу ли я жить, как антилопа в джунглях, на которую охотятся? Хочу ли я приучить к такой жизни своего сына и дочь? Объяснить им, что это нормально, придумать весомые аргументы, напугать их как следует – мы, взрослые, хорошо это умеем.
Видео Дудинского и Кохно снято для нашего устрашения. Для того, чтобы мы, увидев их состояние, остались дома. А еще для того, чтобы они, выйдя на свободу, не хотели и слова сказать, боясь осуждения. Чтобы выключить их из дальнейшего участия. Как тут мы можем им помочь? Скажем громко и в лицо – Дудинский и Кохно – вы поступили правильно! Ни один суд в мире не рассматривает признания из пыточной. Мы им не верим. Это не вы говорите на видео. Слова с экрана – они не ваши,
Так что, если вдруг увидите видео, на котором я признаюсь в плане взрыва Красного костела или проповедую сидеть дома – посмотрите этот ролик внимательно, выключив звук. А вместо звуковой дорожки лучше прочитайте вслух этот текст».
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Юрист Михаил Кирилюк написал в Facebook пост о том, как он живет в стране после выборов. Мы цитируем его полностью, без сокращений, потому, кажется, эти мысли есть сейчас...
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