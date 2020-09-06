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В Минске начались проблемы с мобильным интернетом - сайты и мессенджеры не обновляются

06.09.2020 14:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Абоненты белорусских операторов начали сообщать о проблемах с доступом в Сеть через мобильный интернет в Минске.


Фото: burst.shopify.com

По словам пользователей, затруднения с доступом в разных частях Минска начались около 14.30. Другие говорят, что проблемы заметили позже, в районе 14.45. Мы проверили: как минимум в центре города, неподалеку от цирка и парка Горького, с мобильным интернетом на самом деле не все гладко.

Абоненты жалуются, что сайты либо не грузятся в принципе, либо на это уходит по несколько минут — то есть гораздо больше, чем обычно. Аналогию можно провести и с мессенджерами — обновить переписку в чате или, например, просмотреть там медиа-файлы получается не у всех. С фиксированным интернетом на момент публикации материала серьезных проблем нет.

Напомним: похожая ситуация наблюдалась в прошлое воскресенье, 30 августа. Тогда операторы заявляли, что «в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов пропускная способность мобильного интернета была снижена».

Мы обратились в А1, МТС и life:) за комментариями и опубликуем их, как только получим.

 
Теги: Минск
 
 
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