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Многотысячная колонна движется в сторону стелы «Минск — город-герой»
Источник материала: Навiны
Многотысячная колонна участников Марша единства движется в сторону стелы «Минск — город-герой» по проспекту Победителей. Голова колонны уже достигла Дворца спорта.
На перекрестке проспекта Независимости и улицы Ленина в районе ГУМа появилась военная спецтехника — водомет и заградительные машины «Рубеж».
В 14:35 отключился мобильный интернет у оператора А1. Пользователи других мобильных операторов также сообщают о прекращении работы интернет-сервисов.
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Многотысячная колонна участников Марша единства движется в сторону стелы «Минск — город-герой» по проспекту Победителей. Голова колонны уже достигла Дворца...
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