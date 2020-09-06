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Многотысячная колонна движется в сторону стелы «Минск — город-герой»

06.09.2020 15:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Многотысячная колонна участников Марша единства движется в сторону стелы «Минск — город-герой» по проспекту Победителей. Голова колонны уже достигла Дворца спорта.

Многотысячная колонна движется в сторону стелы «Минск — город-герой»

На перекрестке проспекта Независимости и улицы Ленина в районе ГУМа появилась военная спецтехника — водомет и заградительные машины «Рубеж».

В 14:35 отключился мобильный интернет у оператора А1. Пользователи других мобильных операторов также сообщают о прекращении работы интернет-сервисов.

 
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Многотысячная колонна участников Марша единства движется в сторону стелы «Минск — город-герой» по проспекту Победителей. Голова колонны уже достигла Дворца...
 
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