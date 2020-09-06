Многотысячная колонна движется в сторону стелы «Минск — город-герой»

Многотысячная колонна участников Марша единства движется в сторону стелы «Минск — город-герой» по проспекту Победителей. Голова колонны уже достигла Дворца спорта.





На перекрестке проспекта Независимости и улицы Ленина в районе ГУМа появилась военная спецтехника — водомет и заградительные машины «Рубеж».

В 14:35 отключился мобильный интернет у оператора А1. Пользователи других мобильных операторов также сообщают о прекращении работы интернет-сервисов.