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Проспекты Независимости и Победителей перекрыты. Участники Марша единства собираются у ратуши

06.09.2020 15:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

После того как силовики перекрыли проспект Независимости, собравшиеся там демонстранты начали двигаться в сторону улицы Немига и проспекта Победителей.

Проспекты Независимости и Победителей перекрыты. Участники Марша единства собираются у ратуши

Проспекты Независимости и Победителей перекрыты. Участники Марша единства собираются у ратуши

Проспект Победителей также закрыт для движения транспорта. Протестующие скандируют «Жыве Беларусь!» и «Уходи!».

Тем временем другая колонна демонстрантов, которая двигалась по улице Ленина в сторону проспекта Независимости, сконцентрировалась на проезжей части между костелом и ратушей.

Вся проезжая часть улицы Ленина от перекрестка с проспектом Независимости до ратуши заполнена демонстрантами. По громкоговорителю постоянно звучит предупреждение о незаконности акции. В ответ собравшиеся кричат «Убийцы!» и «Трибунал!».

В районе улицы Чеботарева, куда вытеснили колонну, шедшую по Партизанскому проспекту, силовики загрузили задержанными протестующими три автозака, они уезжают под крики людей «Выпускай!» и «Фашисты!». Трех девушек забрала скорая помощь — одна хромала, у другой случился обморок, у третьей, по словам медика, вероятно, шок, сообщает БелаПАН.

 
 
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После того как силовики перекрыли проспект Независимости, собравшиеся там демонстранты начали двигаться в сторону улицы Немига и проспекта Победителей.
 
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