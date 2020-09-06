Проспекты Независимости и Победителей перекрыты. Участники Марша единства собираются у ратуши

После того как силовики перекрыли проспект Независимости, собравшиеся там демонстранты начали двигаться в сторону улицы Немига и проспекта Победителей.









Проспект Победителей также закрыт для движения транспорта. Протестующие скандируют «Жыве Беларусь!» и «Уходи!».

Тем временем другая колонна демонстрантов, которая двигалась по улице Ленина в сторону проспекта Независимости, сконцентрировалась на проезжей части между костелом и ратушей.

Вся проезжая часть улицы Ленина от перекрестка с проспектом Независимости до ратуши заполнена демонстрантами. По громкоговорителю постоянно звучит предупреждение о незаконности акции. В ответ собравшиеся кричат «Убийцы!» и «Трибунал!».