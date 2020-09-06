Силовики перекрыли проспект Независимости в районе ГУМа

К 14 часам на проспекте Независимости, особенно со стороны ГУМа и ресторана «Макдональдс», стало ощутимо больше людей. Их уже несколько сотен. Люди собираются небольшими группами. У некоторых на плечах бело-красно-белые флаги.





В 14:05 на улице Ленина возле Нацбанка появился отряд силовиков в черной форме, бронежилетах и шлемах, а также со щитами. Пока они просто стоят вдоль здания Нацбанка по улице Ленина.

В близлежащем сквере также замечен отряд силовиков, но в зеленой форме. Они также в бронежилетах и шлемах.

Возле ГУМа силовики выборочно проверяют людей, которые идут в сторону площади Независимости, преимущественно мужчин.





Примерно в 14:15 силовики перекрыли плотной цепью пешеходную часть проспекта с обеих сторон.

Проезд транспорта в сторону площади Независимости в районе ГУМа также перекрыт. Транспорт заворачивают на прилегающие улицу, сообщает БелаПАН.