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Силовики перекрыли проспект Независимости в районе ГУМа
Источник материала: Навiны
К 14 часам на проспекте Независимости, особенно со стороны ГУМа и ресторана «Макдональдс», стало ощутимо больше людей. Их уже несколько сотен. Люди собираются небольшими группами. У некоторых на плечах бело-красно-белые флаги.
В 14:05 на улице Ленина возле Нацбанка появился отряд силовиков в черной форме, бронежилетах и шлемах, а также со щитами. Пока они просто стоят вдоль здания Нацбанка по улице Ленина.
В близлежащем сквере также замечен отряд силовиков, но в зеленой форме. Они также в бронежилетах и шлемах.
Возле ГУМа силовики выборочно проверяют людей, которые идут в сторону площади Независимости, преимущественно мужчин.
Примерно в 14:15 силовики перекрыли плотной цепью пешеходную часть проспекта с обеих сторон.
Проезд транспорта в сторону площади Независимости в районе ГУМа также перекрыт. Транспорт заворачивают на прилегающие улицу, сообщает БелаПАН.
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К 14 часам на проспекте Независимости, особенно со стороны ГУМа и ресторана «Макдональдс», стало ощутимо больше людей. Их уже несколько сотен. Люди собираются...
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