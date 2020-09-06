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Колонну демонстрантов оттеснили с Партизанского проспекта. Начались задержания

06.09.2020 15:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Силовики попытались разогнать колонну демонстрантов на Партизанском проспекте, сообщает БелаПАН.

Колонну демонстрантов оттеснили с Партизанского проспекта. Начались задержания

Несколько сотен человек шли колонной по тротуарам Партизанского проспекта от Минского тракторного завода в сторону центра города для участия в Марше единства.

В районе мотовелозавода их остановили силовики в форме и со щитами. Демонстранты развернулись, пошли назад, затем свернули на улицу Олега Кошевого и направляются к станции метро «Тракторный завод».

Люди идут с бело-красно-белыми флагами, скандируют разные лозунги. За ними следуют два микроавтобусов без номеров с силовиками в штатском.

На улице Чеботарева часть людей оказалась в кольце силовиков, остальные разбежались по дворам. Начались задержания. Корреспондент БелаПАН был свидетелем как минимум трех задержаний. Задержанных заводят в микроавтобусы без номеров.

Пользователи соцсетей сообщают, что по всему городу силовики в форме и без пытаются разогнать группы демонстрантов, периодически происходят задержания.

 
 
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Силовики попытались разогнать колонну демонстрантов на Партизанском проспекте, сообщает БелаПАН.
 
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