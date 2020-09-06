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Романчук: белорусская экономика работает на пределе возможностей
06.09.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сразу несколько белорусских банков
© Sputnik / Игорь Руссак
"По цене ликвидности мы видим, как резко ухудшается состояние банков, рост в 5-6 раз стоимости "быстрых" денег говорит о серьезном кризисе, поэтому есть основание полагать, что события последнего месяца только еще больше усугубили положение дел. Белорусская экономика работает на пределе возможностей, а планирование, где мы видим прогнозный курс белорусского рубля 2,4 за доллар в 2025 году ― кто делает эти прогнозы? "― удивляется эксперт.
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Откуда взялся прогнозный курс белорусского рубля 2,4 за доллар в 2025 году, недоумевает известный белорусский экономист Ярослав Романчук.
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