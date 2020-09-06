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Умер старейший клирик Гомельской епархии протоиерей Стефан
06.09.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 сен – Sputnik. Скончался старейший клирик и духовник Гомельской епархии протоирей Стефан Гладыщук, ему было 87 лет, сообщили в Белорусском экзархате.
© Sputnik / Сергей Пятаков
"Тело новопреставленного протоиерея Стефана Гладыщука будет доставлено в гомельский кафедральный Петро-Павловский собор 6 сентября к вечернему богослужению (17:00)", - рассказали Sputnik в воскресенье в Экзархате.
Отпевать проториея Стефана начнут 7 сентября, после Божественной литургии. Чин отпевания возглавит архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан.
Протоиерей Стефан Гладыщук являлся духовником Гомельской епархии и почетным настоятелем прихода храма святого великомученика и Победоносца Георгия в Гомеле. Его неоднократно награждали ощерковными наградами и наградами БПЦ. В числе которых - орден преподобного Сергия Радонежского, орден Креста преподобной Евфросинии Полоцкой.
В сан диакона рукоположен 27 марта 1953 года архиепископом Минским и Белорусским Питиримом, в сан иерея — 14 февраля 1954 года.
За время он сумел снискать любовь, доверие и уважение клира и прихожан.
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