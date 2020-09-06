ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Марш единения прошел по центру Минска. Зафиксированы задержания

06.09.2020 15:25 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

В Минске начались задержания участников проходящего сейчас Марша единства и не только. Некоторых активистов гражданского общества забирали непосредственно из квартир.

В Минске колонны протестующих, несмотря на перекрытие улиц и проспектов, прошли в центр города к ГУМу и двинулись по направлению к стеле. По данным правозащитного центра "Весна", милиция задержала более десятка участников марша. И не только. Например, глава экологического объединения "Экодом" Ирина Сухий была задержана в своей квартире и доставлена в Советский РУВД. 

Марш единения прошел по центру Минска. Зафиксированы задержания


Задержания отмечены также в Гродно.

Акции протеста проходят практически во всех областных центрах Беларуси и ряде райцентров.  


 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске начались задержания участников проходящего сейчас Марша единства и не только. Некоторых активистов гражданского общества забирали непосредственно из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Многотысячная колонна движется в сторону стелы «Минск — город-герой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика