Марш единения прошел по центру Минска. Зафиксированы задержания

Источник материала: Ежедневник

В Минске начались задержания участников проходящего сейчас Марша единства и не только. Некоторых активистов гражданского общества забирали непосредственно из квартир.

В Минске колонны протестующих, несмотря на перекрытие улиц и проспектов, прошли в центр города к ГУМу и двинулись по направлению к стеле. По данным правозащитного центра "Весна", милиция задержала более десятка участников марша. И не только. Например, глава экологического объединения "Экодом" Ирина Сухий была задержана в своей квартире и доставлена в Советский РУВД.









Задержания отмечены также в Гродно.

Акции протеста проходят практически во всех областных центрах Беларуси и ряде райцентров.



