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Марш единения прошел по центру Минска. Зафиксированы задержания
06.09.2020 15:25 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В Минске начались задержания участников проходящего сейчас Марша единства и не только. Некоторых активистов гражданского общества забирали непосредственно из квартир.
В Минске колонны протестующих, несмотря на перекрытие улиц и проспектов, прошли в центр города к ГУМу и двинулись по направлению к стеле. По данным правозащитного центра "Весна", милиция задержала более десятка участников марша. И не только. Например, глава экологического объединения "Экодом" Ирина Сухий была задержана в своей квартире и доставлена в Советский РУВД.
Задержания отмечены также в Гродно.
Акции протеста проходят практически во всех областных центрах Беларуси и ряде райцентров.
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В Минске начались задержания участников проходящего сейчас Марша единства и не только. Некоторых активистов гражданского общества забирали непосредственно из...
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