Видео: стычка толпы и силовиков в Гродно (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня около 13:30 в Гродно на улице Горновых встретилась толпа протестующих и силовики. Разойтись они не смогли.

Силовики стали стеной у пешеходного перехода. Толпа подошла вплотную к ним, и началась небольшая потасовка. Часть людей прорвалась, часть вместе с силовиками оказалась на проезжей части. Вот как это выглядело:

В Бресте тоже произошла стычка (в описании видео неточность, это не Гродно):