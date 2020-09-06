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Видео: стычка толпы и силовиков в Гродно (видео)

06.09.2020 15:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня около 13:30 в Гродно на улице Горновых встретилась толпа протестующих и силовики. Разойтись они не смогли.

Силовики стали стеной у пешеходного перехода. Толпа подошла вплотную к ним, и началась небольшая потасовка. Часть людей прорвалась, часть вместе с силовиками оказалась на проезжей части. Вот как это выглядело:

В Бресте тоже произошла стычка (в описании видео неточность, это не Гродно):

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Сегодня около 13:30 в Гродно на улице Горновых встретилась толпа протестующих и силовики. Разойтись они не смогли.Читать далее…
 
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