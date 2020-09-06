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Мужчина распылил в лицо милиционера газ. Он задержан (видео)

06.09.2020 15:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Министерство внутренних дел сообщило о задержании 40-летнего мужчины, который 3 сентября распылил в лицо милиционера слезоточивый газ. Ему удалось скрыться, однако злоумышленника нашли примерно через сутки.

Дело было на Логойском тракте во время несанкционированного массового мероприятия. Для обеспечения общественной безопасности, передает МВД, там работали сотрудники Советского РУВД Минска. Мужчина хотел «помешать законной деятельности правоохранителей» и поэтому распылил газ. Пострадавшего милиционера доставили в медучреждение, у него химический ожог лица, шеи и глаз. Здоровью на данный момент ничто не угрожает.

Нарушителем оказался мужчина, у которого уже были проблемы с законом: его неоднократно привлекали к административной ответственности, за плечами судимость. Задержанный сожалеет о случившемся — МВД не исключает, что это может быть расценено как смягчающее обстоятельство.

По факту насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство внутренних дел сообщило о задержании 40-летнего мужчины, который 3 сентября распылил в лицо милиционера слезоточивый газ. Ему удалось скрыться, однако...
 
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